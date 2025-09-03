Trilogia de Hong Kong, do cineasta chinês John Woo, é exibida no Cinema do IMS Paulista

Neste mês, o Cinema do IMS promove a estreia no Brasil das cópias restauradas em 4K dos filmes “A Better Tomorrow” [Alvo Duplo] (foto, 1986), “The Killer” [O Matador] (1989) e “Hard Boiled” [Fervura Máxima] (1992), do diretor chinês John Woo, também conhecido pelos sucessos hollywoodianos “A Outra Face” (1997), “Missão Impossível 2” (2000) e “Códigos de Guerra” (2002). Intitulada John Woo: a Imagem da Ação – A Trilogia de Hong Kong, a seleção apresenta filmes com heróis trágicos, tiroteios e explosões coreografados, narrativas intensas entre a ação e o melodrama, além do uso expressivo da câmera lenta, que consolidaram o estilo visual de Woo.

“A Better Tomorrow” narra a história de dois irmãos: um ex-gângster em processo de redenção que tenta se reconciliar com o irmão policial, de quem está afastado, mas os laços com sua antiga gangue são difíceis de romper. Lançado em 1986, o longa é considerado um marco na carreira de John Woo e no próprio cinema de ação de Hong Kong, onde foi um recorde de bilheteria. Até então, sua trajetória era composta principalmente por comédias e produções de artes marciais de estúdio. As sessões acontecem nos dias 6/9, às 18h, e 19/9, às 20h40.

Em “The Killer”, um assassino de aluguel cega acidentalmente a cantora de uma boate durante um tiroteio e, para reparar sua culpa, aceita realizar um último trabalho para ajudá-la. No entanto, após a traição de seus contratantes, ele vira aliado de um policial. Com sessões nos dias 9/9, às 20h, e 13/9, às 18h, o filme é tido como o primeiro grande sucesso de Woo no ocidente. O longa “Hard Boiled” marca o fim de um ciclo do cinema de John Woo em Hong Kong. No enredo, após perder o parceiro em um tiroteio, um policial se une a um agente infiltrado em uma gangue para derrubar uma quadrilha de contrabandistas de armas. As exibições acontecem em 20/9, às 19h30, e 26/9, às 20h40.

Outro destaque na programação do mês é a exibição em 2K da cópia restaurada em 2005 do clássico “O Encouraçado Potemkin” (1925), de Serguei Eisenstein. O filme completa 100 anos em 2025 e terá sessões especiais nos dias 10/9, às 20h30, e 27/9, às 20h. O longa apresenta a revolta de marinheiros com as condições desumanas no navio Potemkin, em 1905, no contexto que precede a Revolução Russa. O motim rapidamente se transforma no grito de resistência do povo oprimido, enquanto o czar reage enviando sua impiedosa cavalaria para conter a rebelião nos degraus da cidade de Odessa.

No dia 14/9, às 16h, o Cinema do IMS Paulista promove uma sessão especial extra de “Eu Não me Importo se Entrarmos para a História como Bárbaros” (2018), de Radu Jude, exibido em agosto. O filme revisita um massacre na Romênia em 1941 e suas consequências. A trama segue uma jovem artista ativista que decide reencenar o evento, trazendo à tona a participação dos romenos no Holocausto. A exibição conta com uma apresentação em vídeo feita pelo diretor especialmente para o público do IMS.

O IMS Paulista fica na Avenida Paulista, 2424, em São Paulo.