“Parque de Diversões”, longa inédito de Ricardo Alves Jr, com roteiro de Germano Melo, é selecionado para o FID Marseille

O novo filme do diretor Ricardo Alves Jr., “Parque de Diversões”, com roteiro de Germano Melo, foi selecionado para a competição internacional do prestigiado FID Marseille, que acontece na França, entre os próximos dias 25 a 30 de junho. No longa-metragem, figuras anônimas percorrem as ruas de Belo Horizonte em busca de encontros, até que uma delas rompe o portão gradeado de um parque da cidade e começa a explorar suas vias. Este território proibido é, então, semeado pelo imperativo do desejo.

O filme, que será distribuído pela Cajuína Audiovisual, aborda a experiência do cruising, termo em inglês que descreve jogos e atos sexuais gratuitos, consensuais e anônimos praticados em espaços públicos. Na obra, esse espaço é um parque urbano, onde a vegetação tropical e os brinquedos combinam natureza, fantasia e ludicidade, atravessando o desejo, o fetiche, a busca incessante por prazer, o encontro, os fluidos corporais e o sexo, traduzindo as maneiras de ser e estar dos corpos.

Explorando o universo do cruising como território de excitação, adrenalina, segredo e alteridade, o filme, com classificação indicativa não recomendada para menores de 18 anos, reúne um conjunto performativo que aborda o corpo e as sexualidades, voyeurismos e exibicionismos, códigos fetichistas, práticas sexuais e performances não-heterocentradas, desafiando os conceitos de identidade e gênero. Entre a poesia das imagens e a dança dos corpos, o longa-metragem traz cenas de sexo explícito, abordando sem tabus ou normas as múltiplas possibilidades do desejo.

Segundo o diretor Ricardo Alves Jr. e o roteirista Germano Melo, “é inevitável reivindicar este filme sem considerar o contexto político em que foi concebido. O Brasil é um país onde emergem forças conservadoras virulentas; as decisões sobre a vida em sociedade seguem ameaçadas por políticas de repressão, violência, combate ao prazer e estrangulamento das pulsões de vida. As representações escolhidas como forma e tema de “Parque de Diversões” não devem ser vistas apenas como questões de foro íntimo, mas como uma potência que sinaliza demandas de liberdade nos sentidos cultural e coletivo”.

“Parque de Diversões” surge de uma provocação de Alves Jr no set de gravações de “Tudo o que Você Podia Ser”, seu premiado filme anterior, e que tem estreia no circuito comercial também em junho no Brasil. Já o trabalho ainda inédito, que ganhará as grandes telas pela primeira vez na França, traz mais uma vez as atrizes Aisha Brunno, Bramma Bremmer, Igui Leal e Will Soares no elenco, dessa vez acompanhadas por um extenso grupo de artistas da cena queer. Gravados em sequência, os dois trabalhos apresentam estéticas e narrativas bastante distintas, dialogando como um díptico, ampliando ainda mais olhares e narrativas sobre as vivências e experiências do universo LGBTQIA+ na trajetória do cineasta.