Estreia “Uma Advogada Brilhante”, com Leandro Hassum

A comédia “Uma Advogada Brilhante” chega aos cinemas em 6 de março, protagonizada por Leandro Hassum e dirigida por Ale McHaddo, que renova a parceria entre a diretora e o ator, que teve início em 2019, com o “Amor Dá Trabalho”. Também trabalharam juntos em outros dois títulos: “Amor sem Medida” e “Meu Cunhado é um Vampiro”. O novo filme é uma produção da 44 Toons e Warner Bros. Discovery, com distribuição da Downtown Filmes e apoio do Telecine.

No longa, o confuso e cômico advogado Michelle detesta seu nome por ser confundido com um nome feminino. Seu nome lê-se Mikele, mas ninguém consegue acertar. Ele recebe a incumbência de sustentar a ex-mulher e o filho, ou ambos serão liberados pela juíza de família a se mudar para os Estados Unidos. No mesmo dia, ele descobre que o escritório de advocacia onde trabalha foi comprado, e somente as advogadas mulheres continuarão trabalhando lá. Aí é que a sorte, ou o azar, de Mike muda. Seu nome é confundido com Dra. Michelle, e ele ganha uma segunda chance. Só precisa se passar por mulher para continuar empregado e ter dinheiro para bancar a pensão. Entre as aulas de aeróbica e as cantadas que leva na rua, ele descobre que não basta calçar saltos altos para se tornar uma advogada brilhante.