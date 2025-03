Caixa Cultural RJ recebe a mostra As Mil Noites – O Cinema de Paula Gaitán

A Caixa Cultural Rio de Janeiro apresenta, entre os dias 6 e 16 de março, a mostra As Mil Noites – O Cinema de Paula Gaitán. Com curadoria de Ava Rocha, filha da cineasta, o público terá a oportunidade de conhecer a obra de Paula Gaitán, cuja carreira é marcada por uma profunda investigação das relações entre imagem e som.

A programação da mostra é gratuita e reúne nove longas-metragens, 14 curtas e médias-metragens e dois videoclipes. Um dos destaques é o curta “História de Imagens Aleatórias” (foto, 2025), apresentado pela primeira vez na Caixa Cultural Fortaleza e que agora chega ao público carioca. A mostra conta também com a videoinstalação inédita Duas Beiras, exibida anteriormente apenas na Cinemateca de Bogotá e na Caixa Cultural Fortaleza. No Rio de Janeiro, a videoinstalação terá duas projeções simultâneas com som stereo, programadas para ocupar a sala de cinema, e mais uma segunda parte com uma TV instalada no espaço de convivência da Caixa Cultural, que ficará permanentemente disponível ao público, em looping, das 10h30 às 20h (terça a sábado) e das 11h30 às 18h (domingos e feriados).

Um ciclo de dois debates acontecerá com a presença de Paula Gaitán, que também ministrará um workshop gratuito, composto por quatro masterclasses, nos dias 6 de março (aula 1), às 14h, 7 e 8 (aulas 2 e 3), às 10h30, e 9 (aula 4), a partir das 11h30. A diretora abordará sua trajetória, os desafios da escrita cinematográfica, as possibilidades da linguagem, a construção de narrativas audiovisuais e as diferentes etapas do processo de criação de um filme, desde a concepção da ideia até sua finalização. Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível no link do evento no site da Caixa Cultural RJ.

Serão disponibilizadas 50 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. A produção dará certificados de participação para quem participar das 4 aulas. Haverá lista de fila de espera nos dias das aulas, caso algum inscrito não compareça.

Entre os destaques da mostra está a projeção em película 16mm do filme “Uaka” (1988), primeiro longa-metragem de Gaitán, filmado na aldeia Kamayurá, no Alto Xingu; “Exilados do Vulcão” (2013), vencedor do Festival de Brasília; o épico “Luz nos Trópicos” (2020), exibido no Festival de Berlim e premiado no Olhar de Cinema; “O Canto das Amapolas” (2023), que ganhou o prêmio Carlos Reichenbach de melhor filme na mostra Olhos Livres na Mostra de Tiradentes; e seu mais recente trabalho, “História de Imagens Aleatórias” (2025).

O público também poderá conferir uma seleção de filmes em que Paula Gaitán registrou encontros com grandes artistas e intelectuais, como Lygia Pape, Agnès Varda, Arrigo Barnabé, Jean-Claude Bernardet, Glauber Rocha, com quem foi casada, Negro Léo, Maria Gladys e Eliane Radigue, além de videoclipes dirigidos para Elza Soares e Ana Frango Elétrico.

A programação completa do evento pode ser conferida em www.caixacultural.gov.br.

Mostra As Mil Noites – O Cinema de Paula Gaitán

Data: 6 a 16 de março

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38 – Centro, Rio de Janeiro/RJ

Retirada de ingressos gratuitos 30 minutos antes de cada sessão ou atividade programada

Acesso para pessoas com deficiência