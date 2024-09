Itaú Cultural promove sessão especial de “Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta”, de Marco Altberg e Tainá De Luccas

No dia 4 de setembro, às 19h, o Itaú Cultural promove uma sessão especial do documentário “Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta” (2024), de Marco Altberg e Tainá De Luccas. Trata-se da primeira exibição do filme, que traz a trajetória do líder indígena Davi Kopenawa. Em seguida, o filme vai estrear no circuito de festivais. Após a projeção, será realizado um bate-papo com os diretores e Morzaniel Ɨramari Yanomami, cineasta indígena que colabora com a produção.

Como todas as atividades do IC, a entrada é gratuita. Basta reservar os ingressos disponibilizados em https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket.

Davi Kopenawa Yanomami dedica sua vida às causas do povo Yanomami e da floresta amazônica. O documentário apresenta uma visão atual e poética sobre o seu pensamento e suas reflexões sobre a humanidade e as crises climática e ambiental no mundo.

Entre imagens no território Yanomami e acompanhando Kopenawa em outras regiões do Brasil e do exterior, o filme conta com um amplo acervo de imagens de arquivo – algumas delas realizadas por Morzaniel. O documentário também apresenta depoimentos de parceiros de longa data de Kopenawa, como a fotógrafa Claudia Andujar, o antropólogo Bruce Albert – com quem escreveu o livro “A Queda do Céu” (2015) – e o também líder indígena Ailton Krenak. Há, ainda, participações do cantor e compositor Gilberto Gil, do diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa (1937-2023), da antropóloga Hanna Limulja, da atriz Camila Pitanga, entre outros.

“Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta” é uma realização da Indiana Produções, com coprodução da Agência Sapiens, do Canal Brasil e do Canal Futura, e apoio do Itaú Cultural.