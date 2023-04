Festival de Cinema de Gramado abre inscrições para curtas gaúchos

A organização do Festival de Cinema de Gramado abriu as inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas. O prazo se estende até às 23h59 do dia 26 de maio.

O “Gauchão” consagra a parceria entre o Festival de Cinema de Gramado e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que juntos promovem a mostra pela 20ª vez. Os participantes concorrem ao troféu em 12 categorias: Melhor filme, Melhor ator, Melhor atriz, Melhor direção, Melhor roteiro, Melhor fotografia, Melhor montagem, Melhor direção de arte, Melhor música, Melhor edição de som, Melhor produção/produção executiva e Júri da Crítica.

As fichas de inscrição estão disponíveis no site www.inscrições cinema.com.br. Todas as regras e critérios para participar da seleção constam nos regulamentos, disponíveis no site do festival (www.festivaldegramado.net).

As inscrições para os Longas-Metragens Gaúchos terão início no dia 2 de maio.

O 51º Festival de Cinema de Gramado já se consolida como uma edição histórica, superando índices de anos anteriores. Em 2023, houve um aumento de 9% no número de filmes inscritos para as mostras de Curtas-Metragens Brasileiros (CMB), Longas-Metragens Brasileiros (LMB) e Longas-Metragens Documentais (LMD), em comparação com a edição de número 50.

Ao total, foram 897 filmes inscritos: 119 longas-metragens brasileiros, 145 longas-metragens documentais e 633 curtas-metragens brasileiros participarão da seleção que irá definir quais serão exibidos na tela do Palácio dos Festivais para concorrer ao disputado Kikito.

O 51º Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 11 e 19 de agosto.