Lab Negras Narrativas abre inscrições para a 6ª edição nacional

A Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) anuncia a 6ª edição nacional do Lab Negras Narrativas (LNN), com inscrições abertas entre até 19 de julho. Desde 2016, o laboratório oferece um espaço de encontro e aprimoramento de narrativas afro-referenciadas, visando fortalecer e internacionalizar as carreiras de realizadores negres de todo o Brasil. Direcionado à tríade criativa de direção, roteiro e produção, o LNN conta com o patrocínio do Amazon MGM Studios e do Prime Video.

Esta edição é destinada a profissionais negres em diferentes estágios de carreira, que estejam desenvolvendo projetos audiovisuais de ficção, nos formatos de curta ou longa-metragem. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas preenchendo o formulário disponível no site da APAN.

A seleção irá considerar a originalidade artística e a relevância da narrativa, a trajetória da equipe proponente e a viabilidade de execução da proposta. A Comissão de Seleção, composta por profissionais negres das áreas de roteiro, direção e produção executiva, além de representantes da APAN, se compromete a respeitar a diversidade regional, de gênero e sexualidade na escolha dos projetos.

Para a coordenação do Lab Negras Narrativas, composta por Melina Bomfim, Talita Arruda, Maíra Oliveira e Udinaldo Júnior, o Lab emerge de uma construção coletiva e promove um ambiente rico, orgânico e afetuoso para abraçar as imagens, sonhos e equipes dos cinemas negros. O projeto é a possibilidade de um espaço seguro onde as histórias podem ampliar as formas de existência no mundo.

A 6ª edição do LNN contará com três etapas. A primeira será online e contará com encontros voltados para a reflexão sobre o pensamento negro nas artes. Será também o momento de realizar oficinas e consultorias focadas nos roteiros dos projetos. Nesta fase, cada um dos 16 projetos receberá uma bolsa de desenvolvimento no valor de R$ 3.000,00, em reconhecimento pelo tempo de dedicação, participação na formação e realização das atividades propostas.

Já na segunda etapa, 8 projetos seguirão no Lab. Esta fase será híbrida, oferecendo aos participantes uma residência artística imersiva presencial. Na ocasião, as equipes serão assistidas por tutores de direção e produção ao longo de uma semana. Também será intensificada a oferta de aulas de espanhol, acolhimento psicológico e outras terapias integrativas. Os oito projetos receberão R$ 20.000,00 cada um, como recurso para investimento no desenvolvimento das propostas.

A etapa final premiará três projetos com uma formação presencial, visando a internacionalização das carreiras das equipes participantes. Essa vivência será realizada em um país da América Latina e será totalmente custeada pelo LNN.

Na última edição do Lab Negras Narrativas, 194 projetos foram inscritos, de 21 estados das cinco regiões do país.