“Hamlet”, de Zeca Brito, conquista prêmio de melhor direção em festival na Argentina

Foto: O diretor Zeca Brito com troféu do festival © Sastre Montecino Matias Andres/Equipo de Fotografía Fidba

O cineasta bajeense Zeca Brito, recebeu no último fim de semana, o prêmio de melhor direção internacional por seu oitavo longa-metragem, “Hamlet”, do FIDBA – Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Único representante brasileiro da categoria Órbita, dedicada a produções estrangeiras, o filme concorreu com títulos de 14 países. Considerado um dos principais eventos dedicados à produção de documentários no mundo, o FIDBA aconteceu de 2 a 8 de outubro.

O FIDBA é o maior festival de documentário ibero-americano e o primeiro do gênero da Argentina. Anualmente apresenta novos realizadores e revisita autores proeminentes e recupera filmes desconhecidos do grande público. O evento presta especial atenção aos autores que não apenas refletem a realidade, mas também a relação ética e moral que envolve filmar o outro. A área industrial da FIDBA, o Link é um dos maiores encontros documentais da América Latina e apresenta diversas áreas de trabalho. O diretor Zeca Brito foi um dos tutores do evento.

No Brasil, “Hamlet” venceu os prêmios de Melhor Filme, Direção, Ator, Fotografia e Montagem na mostra gaúcha do 51° Festival de Cinema de Gramado. Recebeu também Menção Honrosa no festival português Cine Marginal. Em meio ao caos político no Brasil de 2016, os estudantes secundaristas se unem aos movimentos sociais e tomam as ruas em protestos. Testemunhando um golpe de estado, o Jovem Hamlet (Fredericco Restori) tem de enfrentar seus maiores fantasmas, sua transformação em adulto e seu lugar na sociedade.

A produção, rodada em abril de 2016, em Porto Alegre, traz em seu elenco o crítico a ator Jean-Claude Bernardet e uma participação especial da ex-presidenta Dilma Rousseff. O diretor também assina a produção (junto com Clarissa Virmond, Frederico Ruas e Tyrell Spencer) e roteiro (dividido com Ruas). A produção é da Anti Filmes, com coprodução da Galo de Briga Filmes.