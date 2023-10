Mostra da Boca Miúda recebe inscrições de curtas produzidos no interior e litoral paulista

Até 20 de outubro estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Mostra da Boca Miúda, evento não-competitivo voltado a curtas-metragens produzidos no interior e litoral do Estado de São Paulo, a ser realizado em 8 de dezembro deste ano, na cidade paulista de São José do Rio Preto. O projeto é viabilizado pela Lei Nelson Seixas, da Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A equipe curatorial irá selecionar obras com 3 a 15 minutos de duração, de todos os gêneros (exceto obras publicitárias) e produzidas a partir de 2020. As inscrições são gratuitas, via formulário online, disponível no perfil @mostradabocamiuda no Instagram. No perfil, também será possível acessar o regulamento contendo as condições de participação, autorizações, critérios de seleção, responsabilidades e disposições gerais. Os responsáveis pelos trabalhos serão comunicados sobre o resultado da seleção no e-mail fornecido no ato da inscrição.

Compreendendo 90 minutos de exibição e com entrada gratuita, a mostra será realizada a céu aberto, no canteiro central da pista de caminhada da avenida José Munia, numa área conhecida como “P3”, no Jardim Vivendas. Realizadores selecionados/as serão convidados/as para um bate-papo após a sessão com curadores/as e público.

Além da criação de uma plataforma de exibição para cineastas e produtores apresentarem seus trabalhos, a proposta busca fortalecer a cena audiovisual local, incentivando a produção e o desenvolvimento de novos artistas. Ao mesmo tempo, por ser ao ar livre, se insere numa tendência mundial de exibições cinematográficas nesse formato democrático que permite que pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais tenham a oportunidade de apreciar produções cinematográficas de qualidade e reflexivas.

O projeto também compreende a promoção, em dezembro, de três oficinas gratuitas abertas à população em geral, com os seguintes temas: “Roteiro criativo”, “Distribuição e difusão de filmes” e “Smartphones para criação audiovisual”, com datas a serem divulgadas.