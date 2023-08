Cine Pitching APACI realiza debate sobre inteligência artificial

O Cine Pitching APACI, em sua 7ª edição, traz uma programação gratuita e aberta ao público, além das já conhecidas rodadas de negócios.

Realizado pela APACI (Associação Paulista de Cinema), com patrocínio da Spcine e apoio da API, Bravi, Cinemateca Brasileira, Forcine, Kinoforum, Siaesp e Sicav, o evento acontece nos dias 30 e 31 de agosto, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, junto com a programação do 34º Festival Internacional de Curtas Kinoforum.

Nos dias 30 e 31, às 10h, acontecem as apresentações de pitching de Novos Talentos; dia 30, a apresentação de estudantes e recém-formados e dia 31, de curta-metragistas que participaram do festival nas edições de 2022 e 2023. Os participantes apresentam projetos de longa e série para produtores, distribuidores e players renomados e atuantes no mercado audiovisual brasileiro.

Ainda no dia 31, às 16h30, acontece o debate “Ameaça ou colaboração criativa? – Dilemas e diálogos do Cinema com a Inteligência Artificial”. Com medição de Paola Prestes, o evento traz Cao Hamburger, Lucas Bambozzi, Marta Nehring e Fernanda Pessoa em uma conversa que busca discutir como a inteligência artificial tem ocupado um lugar de criatividade que antes era uma característica exclusiva da humanidade, e como lidar com essas transformações na área do cinema e audiovisual.

Mais informações estão disponíveis no site www.bocaboca.com.br/cine-pitching.