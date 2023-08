Panvision divulga os filmes selecionados para a Mostra Work in Progress

Foto: “Lo que Queda”, de Mariel Escobar

Com recorde histórico em número de inscritos no Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023, 1.545 filmes, a Associação Cultural Panvision começa a divulgar a lista de filmes selecionados para a 27ª edição do festival.

A mostra que abre a divulgação é a Work in Progress – WIP, dedicada aos filmes que estão em processo de finalização. Desde 2019 na programação, a Mostra WIP faz parte do Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB, evento de mercado audiovisual que este ano conta com mais de 30 players.

Seis filmes foram selecionados e representam Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai. Os filmes serão exibidos na Sala Gold do CineShow. A mostra é competitiva e concorre à premiação pelo Júri Oficial e Popular com a votação do público após a sessão.

O festival será realizado de 21 a 27 de setembro em Florianópolis (SC/Brasil). As sessões de cinema serão no CineShow do Beiramar Shopping e demais atividades do Festival no Majestic Palace Hotel. A programação será divulgada em breve no site www.famdetodos.com.br e nas redes sociais (@famdetodos).

O 27º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023 com realização da Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Audiovisuais, Prêmio Catarinense de Cinema, Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina.

Confira a lista completa dos filmes da Mostra WIP selecionados para o FAM 2023: