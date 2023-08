Espro realiza pela primeira vez em Belo Horizonte curso gratuito de capacitação para o mercado audiovisual

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), associação filantrópica que há 44 anos auxilia adolescentes e jovens em vulnerabilidade social a conquistar o primeiro emprego, promove a partir de setembro, pela primeira vez em Belo Horizonte, um curso gratuito de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) direcionado ao mercado audiovisual.

O projeto oferece 40 vagas para alunos com idades entre 14 e 21 anos. São 20 vagas para o período da manhã, das 8h às 12h, e 20 vagas à tarde, das 13h às 17h. As aulas serão 100% presenciais, ministradas de segunda a sexta-feira, na filial do Espro na capital mineira, no centro da cidade. Os jovens receberão kit escolar, auxílio-transporte, lanche e uniforme.

O setor audiovisual hoje movimenta quase 30 bilhões de reais por ano no Brasil, ou o correspondente a 0,5% do PIB. Trata-se de um mercado responsável pela geração de mais de 300 mil empregos e que contribui com R$ 9 bilhões anuais em impostos.

As vagas são limitadas. É necessário usar o código AUDIOVISUAL no momento de realizar a inscrição.