Santos Film Fest anuncia vencedores de sua 10ª edição

O 10º Santos Film Fest – Festival de Cinema de Santos anunciou, na noite desta quarta-feira, os filmes premiados. O evento, que iniciou em 18 de junho e ocupou 17 espaços (15 em Santos, um em Cubatão e um em São Vicente), exibiu 80 filmes e promoveu diversas atividades, entre lançamentos de livros, exposições, palestras e bate-papos. Na Mostra Nacional de Longas, destaque para “Combinaram de nos Matar – Nós Combinamos de Não Morrer”, que venceu os prêmios de melhor filme pelo júri e pelo voto popular. É a segunda vez que um longa-metragem do diretor Pablo Guelli sai premiado do festival: em 2020, foi premiado como melhor filme do júri com “Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha”. “Combinaram de nos Matar – Nós Combinamos de Não Morrer” trata sobre um vereador de Curitiba que perde o mandato injustamente e decide lutar para recuperar seus direitos políticos. Usando táticas de xadrez que aprendeu na juventude, ele inicia uma jornada que mostra como sobreviver em um país onde a morte de um homem negro ocorre a cada 23 minutos.

Na Mostra Regional, destaque para “Bergamota”, premiado como melhor curta regional e melhor direção pelo júri. Inspirado em fatos reais, Bergamota, nome que a tangerina recebe no sul do Brasil, fruta de cheiro tão característico e, por muitos, afrodisíaca, irá deflagrar uma noite de sedução, dança sensual, sangue e vingança, em uma corriqueira dentro da comunidade LBGTQ, onde nem todos os encontros são casuais.

O festival homenageou a atriz Carol Castro (foto), a diretora Julia Rezende, o cineasta e professor santista Wanderley Camargo e a atriz Bete Mendes. Na abertura, foi exibido o longa-metragem “Ainda Somos os Mesmos”, de Paulo Nascimento e estrelado por Carol, filme que só estreia em outubro. Também foi exibido o curta “Triângulo de Tebas”, estreia do ator Luciano Quirino na direção. Sérgio Rezende apresentou seu recente longa “Sertão Sertões”, Bete, o seu mais recente trabalho, “Esta Noite Seremos Felizes”, de Diego dos Anjos, e Dandara Ferreira comentou o filme “Meu Nome é Gal”. Marcelo Santiago representou a LC Produções na homenagem à família Barreto, antes da exibição do documentário “Barretão” e ex-jogadores do Santos Futebol Clube fizeram a apresentação do documentário “Isto é Pelé” (1974), de Luiz Carlos Barreto e Eduardo Escorel. Aconteceram sessões ao ar livre, exibições acompanhadas por trilha sonora ao vivo e diversas atividades.

O 10º Santos Film Fest – Festival de Cinema de Santos é realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, do edital do Estado de São Paulo e de emendas parlamentares de vereadores de Santos, com o suporte da Secretaria Municipal de Cultura de Santos. A produção é do Instituto Cinezen Cultural, que celebra 15 anos de atuação em 2024, com apoio institucional da Universidade Católica de Santos, apoio cultural do Sesc Santos, e apoios de Padaria Nova Princesa, Restaurantes Beduíno e Cantina Di Lucca, Rizzieri Eventos, Paris Filmes e Maurício de Sousa Produções. A direção fica a cargo dos produtores André Azenha e Paula Azenha.

Confira os premiados:

MOSTRA REGIONAL – BAIXADA SANTISTA

– Melhor Roteiro de Curta-Metragem Baixada Santista – Júri

Chico Voltou Só (2023), de Douglas Gadelha, 6 minutos, Cubatão/SP

– Melhor Filme de Curta-Metragem Baixada Santista – Voto Popular

Eu Sou da Vila Margarida (2023), de Cesar Freire, Ed Siqueira, Vitor Donizete, 14 minutos, Santos/São Paulo

– Melhor Filme de Curta-Metragem Baixada Santista – Júri

Bergamota (2023), de Hsu Chien, 15 minutos, Santos/SP

– Melhor Direção de Curta-Metragem Baixada Santista – Júri

Hsu Chien, de Bergamota (2023), 15 minutos, Santos/SP

– 2º maior nota do júri – bolsa Unisantos

Chico Voltou Só (2023), de Douglas Gadelha, 6 minutos, Cubatão/SP – *o primeiro colocado na categoria abriu mão da bolsa

MOSTRA DE ANIMAÇÃO

– Melhor Filme de Curta-Metragem de Animação – Júri

Lagrimar (2024), de Paula Vanina, 14 minutos, Natal/Rio Grande do Norte

– Melhor Direção de Curta-Metragem de Animação – Júri

Cecilia Silva Martinez, de Coaxo (2023), de, 5 minutos, Pelotas/RS

– Menção Honrosa de Curta-Metragem de Animação – Júri

Maré Braba (2023), de Pâmela Peregrino, 7 minutos, Porto Seguro e Fortaleza/BA e CE

MOSTRA NACIONAL DE LONGA-METRAGEM

– Melhor Filme de Longa-Metragem Nacional – Júri

Combinaram de nos Matar – Nós Combinamos de Não Morrer (2024), de Pablo Guelli, 85 minutos, São Paulo/SP

– Melhor Direção de Longa-Metragem Nacional – Júri

Estranho Caminho (2023), de Guto Parente, 83 minutos, Fortaleza/CE

– Menção Honrosa Longa-Metragem Nacional – Júri

Praia da Saudade (2024), de Sinai Sganzerla, 78 minutos, São Paulo/SP

– Melhor Filme de Longa-Metragem Nacional – Voto Popular

Combinaram de nos Matar – Nós Combinamos de Não Morrer (2024), de Pablo Guelli, 85 minutos, São Paulo/SP

– Menção Honrosa de Longa-Metragem Nacional – Júri – Resgate Histórico

Ópera Cabaré Casa Barbosa (2023), de Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques, 89 minutos, São Paulo/SP

MOSTRA NACIONAL DE CURTA-METRAGEM

– Melhor Filme de Curta-Metragem Nacional – Voto Popular

Plural (2024), de Patricia Travassos, 25 minutos, São Paulo/SP

– Melhor Filme de Curta-Metragem Nacional – Júri

Plural (2024), de Patricia Travassos, 25 minutos, São Paulo/SP

– Melhor Direção de Curta-Metragem Nacional – Júri

Fabrício Basílio, de Viventes (2024), Niterói/RJ

– Menção Honrosa Filme de Curta-Metragem Nacional – Júri

Buraco de Minhoca (2024), de Marília Hughes Guerreiro e Cláudio Marques, 13 minutos, Salvador/BA

– Menção Honrosa Sustentabilidade de Curta-Metragem Nacional – Júri

Cores Queimam (2024), de Felippy Damian, 9 minutos, Poconé/MT

MOSTRA HUMANIDADES DE CURTA-METRAGEM

– Troféu Humanitário – Melhor Filme de Curta-Metragem – Júri

Notas de Yakecan (2024), de André Moura, 24 minutos, Crateús e Fortaleza/Ceará

– Troféu Humanitário – Melhor Direção de Filme de Curta-Metragem – Júri

Das Águas (2023), de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, 17 minutos, Recife/PE

– Troféu Humanitário – Menção Honrosa Curta-Metragem – Júri

Movimentos Migratórios (2024), de Rogério Cathalá, 14 minutos, Salvador/BA

MOSTRA HUMANIDADES DE LONGA-METRAGEM

– Troféu Humanitário – Melhor Filme de Longa-Metragem – Júri

Paulo e Eliana (2023), de Neide Duarte e Caue Angeli, 77 minutos, São Paulo/SP

– Troféu Humanitário – Melhor Direção de Longa-Metragem – Júri

Neide Duarte e Caue Angeli, de Paulo e Eliana (2023), 77 minutos, São Paulo/SP

– Troféu Humanitário – Menção Honrosa Longa-Metragem – Júri

A Estética da Luta (2022), de Guillermo Planel, 85 minutos, Rio de Janeiro/RJ