SemanaLab abre inscrições para sete formações gratuitas em cinema

A SemanaLab, eixo formativo da Semana de Cinema Negro, abriu inscrições para nova rodada de formação gratuita. A capacitação audiovisual é destinada às pessoas com interesse em diversas áreas da produção audiovisual. Neste ano, a proposta é trabalhar o viés estético dos filmes e também da distribuição, área ainda pouco explorada por realizadores em início de carreira. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, até 11 de abril, pelo link https://forms.gle/cnNNUymjMnydViTp8, onde também está disponível o edital com mais informações.

São 7 eixos formativos e as aulas acontecerão de 14 a 19 de abril, no Instituto Cervantes (Rua dos Inconfidentes, 600 – Savassi, Belo Horizonte/MG). Todas as masterclasses contam com intérprete de Libras.

Confira a programação das aulas:

14/04, segunda-feira, 19h às 21h

Masterclass “Produção de Impacto: filmes como ferramenta de transformação social”, por Rayanne Layssa, produtora de impacto da distribuidora Descoloniza Filmes

Os filmes e séries de impacto são aqueles que apontam causas urgentes, que retratam situações que precisam ser destacadas, que ampliam o nosso olhar para temas sensíveis e que, sobretudo, promovem um mundo mais justo, solidário, sustentável e plural. Esta masterclass abordará possibilidades temáticas, de financiamento e distribuição para filmes e séries de impacto.

15/04, terça-feira, 19h às 21h

Masterclass “Processos Criativos da Direção de Arte”, por Jéssica Senra, fotógrafa e diretora de arte e criativa

A direção de arte e todos seus processos de criação, desde a leitura do roteiro a “vestir” uma cena. Entenda algumas especificidades da linguagem cinematográfica e a primordial função da direção de arte ao fazer escolhas para se contar a história. Nesta masterclass, serão abordados temas como composição, produção de objetos, cenotécnica e paleta de cores.

16/04, quarta-feira, 19h às 21h

Masterclass Prática “Maquiagem de Efeito”, por Raphaella Gomez, caracterizadora, artista plástica e arte educadora

A masterclass tem como objetivo iniciar os participantes no universo da caracterização, por meio das técnicas e práticas de maquiagem e dos efeitos mais utilizados em produções cinematográficas, como machucados e envelhecimento. Os participantes aprenderão sobre uso de técnicas diferentes e tipos específicos de materiais para se chegar no resultado desejado.

17/04, quinta-feira, 19h às 21h

Masterclass “Direção de Intimidade”, por Maria Silvia, preparadora de elenco e diretora de intimidade

A direção de intimidade é uma função que tem ganhado cada vez mais importância em produções cinematográficas e que envolve a preparação de cenas de nudez ou interações íntimas. Estes profissionais são responsáveis por “coreografar” as cenas, definir limites e zelar pela segurança e bem-estar de todos os envolvidos. Esta masterclass busca conscientizar a importância de se ter em set pessoas preparadas para cenas delicadas.

18/04, sexta-feira, 14h às 17h

Masterclass “O papel do agente de vendas na projeção de um filme”, por Lidia Damatto, agente de vendas da empresa More Than Films

Um agente de vendas trabalha na venda dos filmes internacionalmente, contactando com distribuidoras, canais e streaming para que o filme possa circular internacionalmente. É uma ponte entre os produtores e outros pilares da cadeia de circulação de um filme. Nesta masterclass serão compartilhados os conhecimentos de uma agente de vendas que atua no mercado, demonstrando prós e contras e quando vale a pena procurar este profissional para um filme.

18/04, sexta-feira, 18h às 21h

Masterclass “O que faz um agregador digital”?, por Igor Kupstas, diretor da O2 Play, distribuidora de filmes e séries

Na era digital, muito se consome conteúdos pelos streamings, mas para que um filme possa chegar nessas plataformas, há empresas responsáveis por conectar os distribuidores e produtores a estes agentes. Além disso, os filmes precisam passar por um processo de codificação e padronização rigoroso. Esta masterclass tem como objetivo explicar passo-a-passo que faz um agregador digital.

19/04, sábado, 9h às 12h

Masterclass Internacional “Desenho de Audiência e Formação de Público, um estudo de caso do Festival Bogoshorts (Colômbia)”, por Jaime E. Manrique, diretor do Bogoshorts

Um filme é feito para que possa ser visto. Mas com as multitelas, algoritmos e tantos estímulos, está cada vez mais difícil ter a atenção dos espectadores, principalmente nas salas de cinema. Esta masterclass visa discutir as possibilidades de trabalhar na formação de público e como fazer um desenho de audiência para que o seu filme alcance o público desejado de forma orgânica, através do compartilhamento da experiência do diretor do Festival de Curtas-metragens Bogoshorts. *Masterclass em espanhol com tradução consecutiva para o português

19/04, sábado, 14h – 16h

Apresentação Oral dos projetos selecionados para a consultoria no Laboratório de Formação. A atividade é aberta a todos

Além das aulas magnas, neste mês de abril também acontecem as consultorias gratuitas para oito projetos selecionados. Os trabalhos inscritos recebem assessorias individuais e coletivas com três especialistas.