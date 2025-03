Festival Internacional de Curtas de São Paulo abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a 36ª edição do Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que acontece de 21 a 31 de agosto, em São Paulo.

O evento, um dos mais importantes para a exibição e promoção de curtas-metragens no Brasil, convida cineastas de diversas partes do mundo a participarem com seus trabalhos. O festival é uma vitrine para filmes inovadores e promove o intercâmbio cultural entre produções de diferentes países e regiões.

Os interessados em inscrever seus filmes devem observar os prazos específicos de acordo com o ano de conclusão da obra. A primeira data limite é 31 de março, destinada a filmes concluídos em 2024. Em seguida, o prazo para filmes concluídos em 2025 é 15 de abril, exclusivamente para a Mostra Internacional, e 30 de abril para filmes da Mostra Latino-Americana e Programas Brasileiros. Cada uma dessas mostras busca destacar produções de diferentes regiões e com temáticas variadas, dando destaque à diversidade cultural e criativa.

O regulamento e inscrições estão disponíveis no site kinoforum.org.