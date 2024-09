FAM tem inscrições abertas para voluntários participarem do Teste de Audiência da Mostra Work in Progress (WIP)

A 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024 vai realizar um Teste de Audiência para a Mostra Work In Progress (WIP), uma exibição especial de filmes ainda em fase de finalização. Com o feedback gerado por esse teste, os realizadores do evento terão a oportunidade de entender melhor como o público está recebendo seus filmes e, se necessário, fazer ajustes antes da versão final.

A seleção de filmes conta com cinco longas-metragens inéditos, de quatro países (Argentina, Brasil, Colômbia e Chile). A mostra competitiva faz parte da 8ª edição do Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB, dentro do FAM 2024, que será realizado de 5 a 11 de setembro. Além da Mostra WIP, o festival contará ainda com outras sete mostras competitivas e uma convidada, que vão exibir um total de 66 filmes, de 14 países, além de oficinas e palestras, somando mais de 70 atividades.

A produção do FAM 2024 abriu inscrições em busca de espectadores para participar desse teste exclusivo. Ao assistir aos filmes, o voluntário que se inscrever terá a chance de influenciar diretamente o resultado final, contribuindo com suas impressões e opiniões. As inscrições podem ser feitas através deste link.

O Teste de Audiência funcionará da seguinte maneira: apenas um grupo seleto de espectadores convidados assistirá ao filme, e após a sessão, uma mediadora da equipe do FAM conduzirá uma breve discussão, registrando as respostas para compor um relatório que será entregue aos realizadores. A participação do público nesse momento é essencial — não só assistindo, mas também colaborando ativamente na discussão. As inscrições encerram nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, às 22h.

Após o preenchimento do formulário, a equipe do FAM analisará os interessados e enviará os convites. O preenchimento do formulário não garante a participação. Os filmes da Mostra WIP serão exibidos sempre às 20h, de 6 a 10 de setembro, na sala Gold, do Cine Show do Beiramar Shopping, em Florianópolis.

Confira aqui os filmes selecionados para a Mostra WIP.