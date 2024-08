FLAFE realiza masterclass gratuita com a produtora Minom Pinho

O projeto FLAFE Master Shot (Formação Livre de Audiovisual Fora do Eixo) promove uma masterclass especial com a produtora Minom Pinho, no dia 13 de agosto, às 18h30, no Cine Teatro Benedito Alves, em São José dos Campos (SP). A atividade é gratuita e aberta à comunidade, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas neste link.

Empresária, produtora criativa de cinema e artes visuais, Minom Pinho também atua como consultora e conferencista. Ela lidera a produtora Casa Redonda, o FIM Cine – Festival Internacional de Mulheres no Cinema de São Paulo e a startup Navega, que desenvolve cursos criativos online.

Já produziu e coproduziu longas-metragens de ampla circulação em mercados e festivais nacionais e internacionais. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão a coprodução do filme “As Melhores Coisas do Mundo”, da diretora Laís Bodanzky, e a produção dos documentários “Meu Querido Supermercado”, de Tali Yankelevich, e “Cravos”, de Marco Del Fiol, além da produção executiva de curtas como “Narrativas de um Crime”,“A Ponte” e “Luca”.

Faz parte do +Mulheres – Lideranças do Audiovisual Brasileiro e é diretora federal da APACI – Associação Paulista de Cineastas. Também tem atuação destacada como consultora de políticas culturais com ênfase no audiovisual atendendo a empresas e organizações sociais.