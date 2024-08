Documentário inédito sobre Geraldo Sarno estreia no canal Curta!

Como o cinema ocorre? À provocação de Geraldo Sarno se unem memórias, métodos e propósitos contados em “Dois Sertões”, filme inédito que homenageia o cineasta baiano, morto pela Covid em 2022, e que estreia com exclusividade no Curta!. O projeto acompanha o roteirista e diretor durante as filmagens da série “Sertão de Dentro” (2017) e do longa “Sertânia” (2018) e explora suas obras para repassar sua vida.

Nascido em Poções, um pequeno município no sudoeste da Bahia, em 1938, Geraldo Sarno deixa a cidade ainda pequeno, passo que se torna indissociável de sua carreira. Para se reinventar numa vida que chama de recuperação, o cinema passa a ser sua busca pela sua casa e suas raízes.

“Qual é a memória do menino? Não tenho, tenho a visão do menino de um determinado momento”, comenta Geraldo. Então, nas árvores, nas festas, no povo e nos costumes locais, Sarno reencontra a sua infância, fazendo a conexão entre o menino e o velho. Com essas cenas do sertão baiano, os diretores Fabiana Leite e Caio Resende, que também assinam o roteiro, lançam mão de recursos para reconstruir e apresentar os pensamentos e sonhos do menino e do velho Geraldo.

Ao explorar a paisagem que serve de locação para as produções de Geraldo e unindo no mesmo plano o diretor e um pequeno ator, os dois com seus chapéus, os dois com olhares que representam a doçura da infância e a admiração da velhice, Fabiana e Caio fazem o ‘itinerário de ida e retorno’, como conta Geraldo.

Ainda que classifique o cinema como algo simples, a montagem e a execução de ideias que precisam deixar a cabeça, Geraldo encontra na filosofia pensamentos complexos que o instigam a lidar com o tempo. Assinar nos livros a data de leitura é um passo para entender como Hegel, Nietzsche e Bergson podem ajudar a contar suas histórias.

“Dois Sertões” é um documentário da Ato 3 Produções viabilizado pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O filme também pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br) um dia depois da estreia no canal. A exibição é no dia temático Quartas de Cena e Cinema, 14 de agosto, às 21h30.