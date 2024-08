PUCPR sedia Circuito de Cinema Chica Pelega nesta quarta-feira (14)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) é palco do Circuito de Cinema Chica Pelega, nesta quarta-feira, 14 de agosto. O evento traz filmes de curta-metragem e documentários que promovem diferentes olhares e perspectivas das populações que constituem o caboclo da região do Contestado (SC) e das resistências quilombolas catarinenses e de outras regiões. O evento acontece das 18h às 19h e é aberto à toda comunidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

O circuito faz parte da 3º Mostra de Cinema, que teve a seleção dos filmes realizada por uma comissão quilombola e de representantes do Movimento Negro Unificado (MNU). As obras trazem diferentes perspectivas sobre os territórios remanescentes de quilombos, suas culturas, histórias de vida, dança, infância e resistências.

O nome da mostra é uma homenagem a Chica Pelega, líder cabocla e combatente na Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1912 e 1916, em Santa Catarina.

O documentário “Antonieta” (foto) é um dos que estão na programação e retrata a vida de Antonieta de Barros (1901-1952), mulher, negra, professora, cronista e feminista que se tornou a primeira negra a assumir um mandato popular no país.

O evento também conta com a participação de Ana Paula Martins, designer e filósofa, que trará em pauta questões como ética e filosofia política. A conversa será nesta quarta (14).

A PUCPR Campus Curitiba fica na Rua Imaculada Conceição, 1155, em Curitiba, no Paraná.

A realização do Circuito de Cinema é através de recursos do Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Lei Paulo Gustavo/2023, Fundação Catarinense de Cultura (FCC), Governo do Estado de Santa Catarina, Ministério da Cultura e Governo Federal.