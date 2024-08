Programa de apoio à presença brasileira em festivais internacionais, já investiu R$ 370 mil e prevê R$ 200 mil para o 2º semestre

O Projeto Paradiso divulgou os apoios oferecidos durante este ano e aqueles previstos para os próximos meses para o programa Brasil no Mundo, que busca fortalecer a participação nacional em grandes mercados e festivais de cinema internacionais. Exclusivamente este ano, seguindo movimentos como a retomada da Cinemateca Brasileira e a Sessão Vitrine Petrobras, o programa incluiu na lista suporte à presença brasileira nas Mostras Classics, criadas para exibir e preservar a memória de filmes de relevância histórica.

Nos primeiros seis meses de 2024, o Brasil no Mundo investiu um total de R$ 370 mil para apoio a obras e profissionais brasileiros em importantes eventos do audiovisual, como Berlinale, Festival de Cannes e Festival de Guadalajara. Até o fim do ano, os profissionais do audiovisual brasileiro terão a oportunidade de receber dez suportes previstos para festivais e mercados pelo mundo. Os incentivos variam entre R$ 5 mil e R$ 50 mil. Os apoios oferecidos no segundo semestre de 2024 devem somar R$ 200 mil em investimentos para estimular a presença de produtores e diretores brasileiros em eventos no exterior.

Com a inclusão das Mostras Classics em 2024, a filantropia também favorece a participação de longas-metragens brasileiros que são importantes marcos em nossa história cinematográfica. Este ano, já foram apoiados “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues, exibido no Festival de Cannes; “Onda Nova”, de José Antonio Garcia e Ícaro Martins, e “Mulher de Verdade”, de Alberto Cavalcanti, no Festival de Locarno; e “A Hora e a Vez de Augusto Matraga”, de Roberto Santos, que será exibido no final do mês no Festival de Veneza.

Para conferir todos os apoios anunciados para 2024, acesse o site do Projeto Paradiso.