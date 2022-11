Inscrições abertas para o 13º Festival da Fronteira

Estão abertas as inscrições de curtas e longas para o XIII Festival Internacional de Cinema da Fronteira, até o dia 18 de novembro. O regulamento completo e o envio de obras estão disponíveis nas plataformas FilmFreeway. O evento acontecerá em Bagé (RS), de 8 a 11 de dezembro.

Além das mostras, a atração traz oficinas, debates e shows musicais. O Festival da Fronteira apresenta três categorias competitivas: mostra de longas, curtas internacionais e mostra regional de curtas. Os filmes devem ser falados em português ou espanhol, ou estar legendados em um desses idiomas.

A Mostra Competitiva Internacional de Longas recebe títulos com duração mínima de 50 minutos. Para a Mostra Internacional de Curtas podem ser enviadas produções de qualquer nacionalidade de até 15 minutos. Já a Mostra Competitiva Regional é aberta a curtas com até 15 minutos, realizados na faixa de fronteira Brasil/Uruguai/Argentina. As inscrições desta última categoria devem ser feitas em suporte físico (HD, pen drive ou DVD) na sede do curso de Jornalismo da Urcamp Bagé (Av. Tupi Silveira, 2099), das 14h às 22h.

O XIII Festival Internacional de Cinema da Fronteira é uma realização da Associação Pró Santa Thereza, conta com apoio do Centro Universitário da Região da Campanha – Urcamp, e tem a promoção da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Bagé.