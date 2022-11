Inscrições para Rodada de Negócios do Festival Alter do Chão vão até 10 de novembro

O Festival de Cinema de Alter do Chão, que acontecerá de 16 a 20 de novembro, de forma híbrida, presencial e online, através da plataforma streaming exclusiva FestAlterPlay, prorrogou em seu site oficial as inscrições de projetos para os canais de TV a Cabo onde os produtores, diretores e realizadores têm a oportunidade de apresentarem os seus projetos.

Os projetos serão avaliados pelos canais Globonews, Canal Brasil, Canal Curta, Globo Filmes, além dos streamings Globoplay e Netflix.

As inscrições seguem abertas até o dia 10 de novembro, no site do evento, www.festivaldealterdochao.com.br, e o resultado será enviado aos participantes selecionados pelos canais.

O Festival de Cinema de Alter do Chão proporciona desenvolvimento socioeconômico, diversão, turismo, cinema, lazer, educação, incentivo para a preservação da Amazônia e de suas etnias originárias através da economia criativa e é totalmente gratuito.