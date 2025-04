Exibidora e pesquisadora leva o cinema do Tocantins ao Panorama Internacional Coisa de Cinema

Foto © Angélica Lima

A exibidora e programadora de cinema Elisângela Dantas participa do I Seminário de Exibidores, evento que integra a programação do 20º Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador (BA). O festival, que acontece entre os dias 2 e 9 de abril, promove o intercâmbio entre profissionais do setor, reunindo exibidores de todo o Brasil e convidados internacionais.

Elisângela, que atua como curadora e programadora do cinema Cine Cultura Sala Sinhozinho, da Fundação Cultural de Palmas (FCP), órgão da Prefeitura de Palmas, será uma das palestrantes do Painel de Exibição IX, no Cine Glauber Rocha, Sala Três, no dia 9 de abril, das 16h às 17h. Em sua palestra, intitulada “Cinematografia tocantinense: uma pesquisa sobre suas obras e seu legado”, ela apresentará um estudo inédito sobre a produção cinematográfica do Tocantins, destacando a trajetória de cineastas como Hélio Brito, Marcelinho Silva, André Araújo, Hermes Leal, Eva Pereira, Monise Busquets, Túlio de Mello, Nival Correia e Ana Elisa Martins, dentre outros nomes fundamentais para a história do audiovisual no Estado.

O estudo de Dantas foi contemplado pelo edital de bolsas culturais da Política Nacional Aldir Blanc no Tocantins (PNAB – TO) e tem como orientadores os professores Sérgio Soares e Ariel Elias do Nascimento, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), além da consultoria do cineasta Hermes Leal. Seu objetivo é mapear e valorizar a produção cinematográfica regional, promovendo a identidade audiovisual do Tocantins dentro do contexto nacional.

Em sua 20ª edição, o Panorama Internacional Coisa de Cinema reafirma sua importância como espaço de debate e difusão do audiovisual. O I Seminário de Exibição, que faz parte da programação, tem como proposta promover a troca de experiências entre profissionais do setor, contando com a presença de representantes de mais de 400 salas de cinema do Brasil, além de autoridades da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e do Ministério da Cultura (MinC).

O evento também marca a posse da nova diretoria da Associação de Pequenos e Médios Exibidores do Brasil (AEXIB) e a entrega do Prêmio de Exibição AEXIB, que garante a exibição do filme vencedor em pelo menos uma sala de cinema dos exibidores participantes.

A programação completa do seminário pode ser acessada no site oficial do evento, https://panorama.coisadecinema.com.br/seminario/mesas-e-paineis.