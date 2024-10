VIII Cine Jardim – Festival Latino-americano de Cinema de Belo Jardim anuncia vencedores

Foram anunciados, neste sábado, 19/10, no Cine Teatro Cultura, os vencedores da oitava edição do Cine Jardim – Festival Latino-americano de Cinema de Belo Jardim, que contou com dezenas de filmes na programação. O longa “Mais um Dia, Zona Norte” (foto), de Allan Ribeiro, e o curta-metragem “Dona Beatriz Ñsîmba Vita”, de Catapreta, se destacaram e foram premiados com o Troféu Conceição Moura.

Na mostra competitiva de curtas-metragens latino-americanos, que contou com 14 títulos, o Júri Oficial foi formado por Diego Benevides, jornalista e crítico de cinema, que também foi responsável pela oficina Crítica de Cinema desta edição; Priscila Urpia, jornalista, curadora, produtora, cineclubista e fotógrafa; e Leo Scott, produtor e coordenador de produção, atuando em diversas etapas de projetos culturais, entre eles, o Festival de Cinema de Gramado.

Já na mostra competitiva de longas-metragens brasileiros, o Júri Oficial foi formado por Daniel Jaber, ator, realizador audiovisual e cofundador do Cardume, streaming de curtas; Guto Bicalho, codiretor do longa de animação “O Sonho de Clarice”, que foi o filme de abertura desta oitava edição do Cine Jardim; e Danny Barbosa, atriz e diretora paraibana, que se destacou em “Bacurau”, entre outros títulos.

Nesta edição, o Cine Jardim contou também com o Júri da Crítica, que foi formado por André Guerra (PE), Beatriz Saldanha (CE), Arthur Gadelha (CE), Kel Gomes (MG) e Marcela Freire (RN). Além do Júri Oficial, Crítica e Popular, a premiação apresentou o Júri Jovem, formado por participantes da oficina de crítica de cinema. O festival também entregou prêmios de parceiros em serviços, entre eles, Prêmio Edina Fujii e Prêmio Mistika.

O Cine Jardim, realizado no agreste pernambucano na cidade de Belo Jardim, teve início em 2015. Atualmente, faz parte do calendário de eventos da cidade e da programação das escolas públicas. O festival atende, também, algumas das cidades da microrregião do Vale do Ipojuca, como Alagoinha, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Capoeiras, Pesqueira, Riacho das Almas, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano e Tacaimbó. É um festival de formação que tem como público-alvo alunos das escolas públicas de Belo Jardim.

Belo Jardim, localizada no Agreste Central de Pernambuco, tem população aproximada de 76.687 habitantes (Censo 2020), sendo a urbana com 59.934 habitantes e a rural com 16.753 habitantes. Vale destacar que mesmo sendo a terra do cineasta Cleto Mergulhão, Belo Jardim não possui salas de cinema ou qualquer outra possibilidade democrática de exibição dos filmes.

O Cine Jardim – Festival Latino-Americano de Cinema de Belo Jardim é realizado pela Pontilhado Cinematográfico, Ministério da Cultura e Governo Federal, através da Lei Rouanet. Conta com o patrocínio da Baterias Moura e do Banco do Nordeste, além das parcerias da Universidade Católica de Pernambuco, Instituto Humanitas Unicap, Armazém Coral, NayMovie e Mistika.

Conheça os vencedores do VIII Cine Jardim:

MOSTRA COMPETITIVA | LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

MELHOR FILME

Mais um Dia, Zona Norte, de Allan Ribeiro (RJ)

MELHOR DIREÇÃO

Mais um Dia, Zona Norte, de Allan Ribeiro

MELHOR ROTEIRO

Mais um Dia, Zona Norte, escrito por Allan Ribeiro

MELHOR IMAGEM

Victor de Melo pelo filme Centro Ilusão, de Pedro Diogenes

MELHOR ATUAÇÃO

Cássia Damasceno, pelo filme Solange

MELHOR CONCEPÇÃO DE SOM

Lucas Coelho pelo filme Centro Ilusão, de Pedro Diogenes

MELHOR MONTAGEM

Mais um Dia, Zona Norte, de Allan Ribeiro

MELHOR TRILHA

Frevo Michiles, de Helder Lopes

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI

Solange, de Nathália Tereza e Tomás Osten (PR)

PRÊMIO DA CRÍTICA: LONGA-METRAGEM

Na contradição entre a beleza de uma cidade e o esquecimento das suas margens, o filme faz da simplicidade sua maior qualidade, elaborando a aproximação de dois mundos aparentemente tão distantes que estão, na realidade, lado a lado. Por esse olhar envolvente na fusão de imagens, personagens e sentimentos, o Prêmio da Crítica de Longa-Metragem vai para “Centro Ilusão”, de Pedro Diógenes.

MOSTRA COMPETITIVA | CURTAS-METRAGENS LATINO-AMERICANOS

MELHOR FILME

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta (MG)

MELHOR DIREÇÃO

Dependências, de Luisa Arraes

MELHOR ROTEIRO

Dependências, escrito por Luisa Arraes

MELHOR IMAGEM

Petrus Cariry pelo filme Fenda, de Lis Paim

MELHOR ATUAÇÃO

Marta Aurélia, pelo filme Circuito, de Leão Neto e Alan Sousa

MELHOR SOM

Felippe Mussel pelo filme A Menina e o Pote, de Valentina Homem

MELHOR MONTAGEM

Fenda, de Lis Paim

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI

Jupiter, de Carlos Segundo

MELHOR CURTA-METRAGEM LATINO-AMERICANO | JÚRI JOVEM

Morro do Cemitério, de Rodrigo R. Meireles (MG)

PRÊMIO DA CRÍTICA: CURTA-METRAGEM

Na fantasia da resistência de um povo que parte da sua própria recriação, a obra atravessa paz e crueldade, restaurando uma ancestralidade que fascina na lucidez e no mistério. Pela ousadia hipnotizante dessas sensações que estão igualmente imersas no traço do desenho, na técnica da animação e nos rumos da própria narrativa, o Prêmio da Crítica de Curta-Metragem vai para “Dona Beatriz Ñsîmba Vita”, de Catapreta

VOTO POPULAR

Melhor longa-metragem brasileiro: Centro Ilusão, de Pedro Diogenes (CE)

Melhor curta-metragem latino-Americano: Galega, de Anna Lu Machado e Noan Arouche (PE)