Festival Permanente do Minuto abre inscrições para concursos temáticos que tem a cidade como protagonista

Em 2025, os concursos temáticos do Festival Permanente do Minuto convidam realizadores a refletir sobre a cidade em suas múltiplas dimensões, propondo abordagens críticas e poéticas sobre o cotidiano urbano. Os temas transitam entre mobilidade, afetos, conflitos e paisagens invisíveis, estimulando interpretações inventivas.

No concurso “Onde está o centro?”, o festival convida os realizadores a refletirem sobre a descentralização dos espaços urbanos e a pensarem novas formas de organização a partir das margens — o que é o centro e quem o define?

O concurso “Vadiagem”, por sua vez, é um convite à deriva pela cidade, desviando dos fluxos produtivos para revelar outras formas de ocupação, tempo e presença. Já “Água que passa” instiga olhares poéticos sobre a relação entre cidade e a água: rios invisíveis, enchentes, chuvas que interrompem rotinas ou transformam paisagens.

Somando-se a esse conjunto de propostas que atravessam o cotidiano das cidades e suas camadas sensíveis, o festival apresenta como novidade o concurso “Podcast”. A proposta é realizar um vídeo sem o uso de imagens — apenas com vozes, ruídos, pensamentos e textos na tela. O tema, aqui também, é a cidade. Ao todo, são 11 concursos temáticos, com inscrições abertas até 31 de outubro.

Os outros concursos abertos são: “Amo ou odeio meu vizinho”, “Entre a bike, o busão e o cavalo”, “Falas”, “Onde a cidade acaba?”, “O que foi o que será”, “Ruídos da Cidade” e “Se minha cidade fosse um filme”.

Criado em 1991, o Festival Permanente do Minuto é pioneiro no formato de vídeos de curtíssima duração, com obras de até 60 segundos. Gratuito e acessível, o festival está aberto a realizadores de todo o planeta e é um dos poucos festivais que tem participação equitativa entre homens e mulheres, além de contar com a forte presença de realizadores fora do eixo Rio-São Paulo.

Ao longo do ano, o festival também mantém inscrições abertas para suas categorias regulares: Tema Livre, Minuto Animação, Nano Minuto e o Minuto Vertical. Em 2024, os vídeos inscritos vieram de todas as regiões do Brasil — com participações de realizadores de 26 estados e do Distrito Federal — além de representantes de outros 27 países, como Sri Lanka, Colômbia, Croácia, França, Grécia, entre outros.

As inscrições para os concursos temáticos e para as categorias regulares são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial, www.festivaldominuto.com.br. Os vencedores de cada categoria receberão o Troféu Minuto e terão seus vídeos exibidos na Mostra Melhores Minutos, apresentada gratuitamente em centenas de equipamentos culturais no Brasil e no exterior — no último ano, a mostra alcançou mais de 145 pontos de exibição.

Em 2025, o Festival Permanente do Minuto conta com o patrocínio do Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Projeto contemplado em edital da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, e pelo Programa de Ação Cultural – ProAC Editais.