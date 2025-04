Festival Animage abre inscrições para Mostra Competitiva de curtas de animação

Estão abertas as inscrições para a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens do Animage – 15º Festival Internacional de Animação de Pernambuco. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma FilmFreeway (https://filmfreeway.com/ANIMAGEFestival), até o dia 23 de junho.

A convocatória é direcionada para filmes curtas-metragens de animação realizados a partir de 2024, com duração máxima de 30 minutos.

Os curtas inscritos serão avaliados por uma comissão de seleção e poderão integrar uma das 11 sessões da Mostra Competitiva. A grande novidade desta edição é a criação de uma categoria específica para filmes estudantis, realizados em escolas, cursos e universidades.

A Mostra Competitiva de Curtas do Animage premia os melhores filmes escolhidos pelo júri oficial do festival, nas categorias: Melhor Curta-Metragem – Grande Prêmio Animage (esta com prêmio em dinheiro), Melhor Curta Infantil, Melhor Curta Brasileiro, Melhor Curta Estudantil, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Técnica e Melhor Som. Há também o Prêmio do Público, este definido pela audiência do festival, por meio de voto direto.

O Animage é um dos mais importantes eventos de cinema do Brasil, consolidando-se como uma plataforma relevante de exibição e fomento à animação brasileira.

A 15ª edição do Animage acontece de 7 a 12 de outubro, no Cine São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE e Caixa Cultural Recife. A programação, totalmente gratuita, além da Mostra Competitiva de curtas, conta com sessões e mostras especiais de curtas e longas-metragens, oficinas, masterclasses e debates.

O Festival Animage tem realização da Rec-Beat Produções e Leão Produções.