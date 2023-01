Paulo Nascimento roda novo filme em Porto Alegre

Foto: Giulia Benite e Antônio Zeni © Edson Filho

O mais novo projeto do diretor gaúcho Paulo Nascimento, responsável por obras como “A Superfície da Sombra”, “A Oeste do Fim do Mundo”, “Em teu Nome” e “Ainda Somos os Mesmos” (inédito), está sendo rodado em Porto Alegre. “Chama a Bebel” perpassa temáticas envolvendo diversidade, superação e uma profunda reflexão sobre meio ambiente. O filme é produzido pela Accorde Filmes, com distribuição da Paris Filmes e tem estreia nos cinemas prevista ainda para 2023.

O elenco conta com Giulia Benite (“Turma da Mônica: Lições”) como a protagonista Bebel, José Rubens Chachá (“O Rei da TV”), Flavia Garrafa (“O Candidato Honesto”), Larissa Maciel (“Maysa: Quando Fala o Coração”), Marcos Breda (“Cordialmente Teus”), Evandro Soldatelli (“Desalma”) e Rafa Muller. No núcleo jovem da trama, a Accorde apresenta Flor Gil, em seu primeiro projeto no cinema, e rostos já conhecidos do público, como Antônio Zeni (“Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez”), Gustavo Coelho (“Manhãs de Setembro”), Pedro Motta (“Detetives do Prédio Azul”), Sofia Cordeiro (“Sem Fôlego”) e Luisa Kanomata. Na direção de fotografia, Renato Falcão, de “A Era do Gelo” e “Rio”.

Na trama, Bebel (Giulia Benite) é uma garota cadeirante que mora com a mãe (Larissa Maciel) e o avô (José Rubens Chachá) nas margens de uma rodovia no interior do país e é obrigada a se mudar para uma cidade maior para continuar estudando. A jovem enfrenta todas as adversidades do novo mundo, a começar pela tia (Flavia Garrafa). Inspirada na ativista ambiental sueca Greta Thunberg, Bebel se torna uma líder na escola, o que acaba incomodando um inimigo poderoso, o empresário magnata da cidade (Marcos Breda), cujo negócio não tem nada de sustentável. Paralelo a isso, luta contra o excesso de lixo produzido na escola e inventa um biodigestor para transformar lixo orgânico em energia.

A obra conta com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e apoio da Film Commission de Porto Alegre, movimentando mais de 70 profissionais, entre equipe e elenco.