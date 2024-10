“PIOinc” é o grande vencedor da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

Foto: Os diretores de “PIOinc”, Ricardo Makoto e Alex Ribondi, com Luiza Lins, diretora da mostra © Carolina Arruda

A realização primorosa do curta-metragem, que fala com humor e delicadeza sobre amizade e inclusão, garantiu a “PIOinc” o título de grande vencedor da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, em 2024. A animação de Alex Ribondi e Ricardo Makoto (DF/GO) ganhou os prêmios de Melhor Filme, segundo o Júri Infantil e o Júri Oficial, e venceu também o Prêmio Itaú Cultural Play.

O anúncio dos vencedores foi feito no encerramento da 23ª edição da Mostra, na tarde deste sábado, dia 19 de outubro, no Teatro do CIC, na capital catarinense.

Concedido pela primeira vez na mostra, o Prêmio Itaú Cultural Play contemplou “PIOinc” com o valor de R$ 15 mil, com licenciamento para a plataforma pelo período de 24 meses – após janela de 12 meses para exibição em festivais. Além disso, o filme recebeu R$ 3 mil pelos dois prêmios do Júri.

Todos os curtas exibidos no Itaú Cultural Play ao longo da mostra ficarão disponíveis na plataforma até o dia 31 de outubro.

O Júri Popular concedeu o Prêmio de Melhor Filme Brasileiro para “Super Heróis”, de Rafael Andrade, e Melhor Filme Internacional para “UPS!”, de Galvão Bertazzi e Luís Canau, de Portugal.

Ganharam Menção Honrosa do Júri Oficial os curtas “Deusa Menina”, de Juane Vaillant (ES), “Ninhos em Movimento: Linetchi, a Menina Curiosa que Veio do Haiti”, de Di Florentino (PR), “Pequeno Dicionário de Erê”, de Anderson Lima (MG), e “Imole Ina”, de Ingrid Vivian Gonçalves de Souza (SC). O Júri Infantil concedeu Menção Honrosa aos filmes “Sacis”, de Bruno Bennec (MG), e “Lótus”, de Sara Pinheiro e Larissa Moreira (SC).

A Mostra Competitiva contou com 74 curtas-metragens, sendo 59 nacionais, de 15 estados brasileiros, e 15 curtas internacionais, de 14 países. A diversidade cultural brasileira e internacional nortearam a seleção de filmes, um retrato sócio-cultural bem atual do Brasil e do mundo. O objetivo foi oferecer um conjunto de produções que ajudem a ampliar a sensibilidade estética da criança, para além do que os produtos comerciais oferecem.

De 12 a 19 de outubro, a 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis reuniu mais de cinco mil pessoas que foram assistir aos filmes no Centro Integrado de Cultura (CIC) e no Teatro Ademir Correa, além de cerca de 40 mil alunos e professores de escolas e comunidades – a parte itinerante da mostra realizou sessões dentro das salas de aula, em mais de 150 instituições de ensino e as exibições seguem até o final deste mês.

Uma iniciativa da Lume Produções Culturais, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é vencedora do Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Lei Paulo Gustavo e tem o patrocínio do Itaú e da Engie Energia, através da Lei Rouanet. Pioneira em valorizar o cinema produzido no país para o público infantil, acontece desde 2002 ininterruptamente na capital catarinense.