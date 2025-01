Últimos dias para se inscrever no Prêmio ABC 2025

O Prêmio ABC comemora sua 25ª edição. A premiação encerra a Semana ABC, que oferece uma programação com debates, workshops, exibições e exposição de equipamentos na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Por trás do Prêmio e da Semana está a ABC – Associação Brasileira de Cinematografia, que reúne profissionais do audiovisual, incentiva a troca de informações e impulsiona o aperfeiçoamento técnico e artístico. Hoje são 450 profissionais associados.

Os interessados em concorrer em uma das 14 categorias tem até 10 de janeiro para se inscrever. Em todas elas, o processo será considerado finalizado apenas após o envio do link (exclusivamente pelo Vimeo, com formato de upload no mínimo em Full HD). Apenas os concorrentes na categoria estudantil podem fazer uso de outras plataformas.

Inscritos no Prêmio em anos anteriores não serão aceitos. As categorias que não atingirem o mínimo de 15 inscrições poderão ser desconsideradas para o Prêmio ABC, conforme avaliação da organização. Informações e ficha de inscrição estão disponíveis no site do Prêmio ABC. O email para o caso de dúvidas é secretaria@abcine.org.br.

As categorias são:

– MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA LONGA-METRAGEM FICÇÃO

– MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

– MELHOR DIREÇÃO DE ARTE LONGA-METRAGEM FICÇÃO

– MELHOR MONTAGEM LONGA-METRAGEM FICÇÃO

– MELHOR MONTAGEM LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

– MELHOR SOM LONGA-METRAGEM FICÇÃO

– MELHOR SOM LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

– MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA SÉRIE DE TV

– MELHOR DIREÇÃO DE ARTE SÉRIE DE TV

– MELHOR SOM SÉRIE DE TV

– MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CURTA-METRAGEM

– MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA VIDEOCLIPE

– MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA FILME PUBLICITÁRIO

– MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA FILME ESTUDANTIL

A Semana ABC acontecerá de 14 a 17 de maio e o Prêmio ABC, no dia 17 de maio, na Cinemateca Brasileira. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.