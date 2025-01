TV Brasil estreia série documental gaúcha “Um Lugar no Mundo: Chuí”

A TV Brasil estreia a produção gaúcha “Um Lugar no Mundo: Chuí” nesta quinta (9/01), às 23h. O novo seriado inédito aborda a diversidade cultural nas múltiplas fronteiras existentes na cidade do Chuí, no Rio Grande do Sul, na divisa entre Brasil e Uruguai.

Com cinco episódios de 26 minutos, a atração documental revela aspectos sobre a rotina dos habitantes que vivem na região de fronteira e suas histórias pouco conhecidas por quem não conhece a área. A série foi realizada pela produtora KK Cinema e Vídeo e tem direção de Cacá Nazario.

O programa investiga as práticas do cotidiano daqueles moradores. A ideia é mostrar a dinâmica da vida a partir do comércio, gastronomia, costumes e crenças. Muitos dos personagens se apresentam com o coração dividido entre a terra natal, com toda a bagagem do país de origem, e o local que os acolheu.

Na região do Chuí, além de brasileiros, vivem uruguaios, cubanos, árabes e outros imigrantes procedentes de diversas nações. Eles formam uma combinação única de idiomas, religiões, culinárias e hábitos. Entre as questões centrais da série está a imigração e a adaptação desses estrangeiros num contexto que amplifica a mistura cultural.

Com o título “Bazar de Histórias”, a edição de estreia da obra acompanha o comerciante Bashar, que nasceu na Palestina e vive na cidade do Chuí desde os anos 1990. Durante a série, ele circula pela cidade e apresenta alguns dos comerciantes locais. Bashar também mostra a mesquita da cidade, espaço em que a fé e a paz são buscadas.

No segundo episódio, chamado “Fronteira e Sabores”, o destaque é o papel da gastronomia nas relações. O uruguaio Juan Manuel Almeida é chef de cozinha, dono de restaurante e surfista. Já Zahraa Sahely é libanesa, mãe e sustenta a família preparando marmitas de comida árabe.

A série aborda a trajetória desses dois moradores que residem no Chuí, mas não se conhecem. Juntos, eles apresentam pratos da culinária uruguaia e libanesa, contam histórias e mostram as ricas facetas da fronteira do Brasil.

O terceiro programa foca na arte do escultor brasileiro Hamilton Coelho, que vive em sua chácara-ateliê na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Nesse ambiente bucólico e artístico, ele cultiva sua horta, cuida dos animais domésticos e faz obras com ossos de baleias. Na praia da Barra do Chuí, o artista explica seu amor pelo oceano, sua filosofia de vida e comenta sua vivência “entre o mar, o céu e a areia”.

Os “Ritmos Ancestrais” embalam o quarto programa do seriado com um casal de artistas. O músico uruguaio Rufio é professor de Candombe. Já a bailarina cubana Nely ensina danças afro-caribenhas. Eles se conheceram na Espanha, casaram e vivem hoje no Chuí. A relação deles com a comunidade é destacada. Nely e Rufio apresentam uma coreografia exclusiva nos molhes da praia da Barra do Chuí.

As mulheres árabes do Chuí pautam a última edição do seriado. Fátima, Miriam, Nur, Kifaia e Aisha são mães, estudantes, comerciantes e professoras. Falam sobre temas como feminismo, casamento, cultura árabe, empreendedorismo, comércio e as conquistas contemporâneas das mulheres na fronteira com o Uruguai.

A série “Um Lugar no Mundo: Chuí” é apresentada pela TV Brasil às quintas no horário de 23h, com horário alternativo na madrugada, a partir das 4h30. A produção é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas.