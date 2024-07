Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis divulga 79 filmes selecionados para a 23ª edição

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis anunciou os filmes selecionados para sua 23ª edição, marcada para acontecer de 12 a 19 de outubro, presencialmente no CIC, em Florianópolis, e online por meio de filmes disponíveis na plataforma Itaú Cultural Play. São 79 filmes nacionais e internacionais, entre eles 59 curtas-metragens de 15 estados brasileiros, 15 produções de 14 países estrangeiros e 5 longas-metragens convidados.

No ranking dos selecionados, em primeiro lugar estão Santa Catarina e São Paulo, com 12 filmes. Em segundo lugar está Minas Gerais, com sete produções, seguido do Distrito Federal, com cinco curtas-metragens na grade de programação.

A diversidade cultural brasileira e internacional nortearam a seleção de filmes, um retrato sócio-cultural bem atual do Brasil e do mundo. A Mostra de Cinema Infantil também busca compor a programação com filmes que respeitem as idades e temas da infância, com filmes com caráter lúdico apropriado para essa fase da vida. O objetivo é oferecer um conjunto de produções que amplie a sensibilidade estética da criança, para além do que os produtos comerciais possibilitam.

A Itaú Cultural Play – plataforma de streaming gratuita e dedicada ao cinema brasileiro – se junta a Mostra de Cinema Infantil nesta edição e irá oferecer o Prêmio Itaú Cultural Play. Será selecionado um curta para receber o valor de R$ 15 mil, com licenciamento para a plataforma pelo período de 24 meses – após janela de 12 meses para exibição em festivais. A escolha será feita pela equipe do Itaú Cultural.

O Prêmio Itaú Cultural Play soma-se aos três tradicionais prêmios na Mostra: Melhor Filme Nacional, votado por um Júri Oficial; Melhor Filme, votado por Júri Popular; e Prêmio Especial das Crianças, votado por um Júri Infantil. Cada um dos vencedores receberá o valor de R$ 1.500,00. O Melhor Filme Internacional receberá troféu e certificado da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

Os curtas vencedores da Mostra Competitiva serão anunciados nos últimos dias da Mostra de Cinema Infantil, em outubro.

Em 2024, a Mostra está de casa nova: será realizada no Teatro Ademir Rosa e na sala de Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura, Florianópolis. Além de estar nesses importantes espaços culturais, irá ocupar a cidade por meio de exibições em escolas e comunidades. E, ainda, uma seleção de filmes será disponibilizada online, na plataforma Itaú Cultural Play.

Uma iniciativa da Lume Produções Culturais, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é vencedora do Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Lei Paulo Gustavo e tem o patrocínio do Itaú e da Engie Energia. Pioneira em valorizar o cinema produzido no país para o público infantil, acontece desde 2002 ininterruptamente na capital catarinense. Em sua última edição, em 2023, exibiu 100 filmes, entre curtas-metragens nacionais e internacionais, e oito longas-metragens convidados. Esteve em diversos espaços da cidade e chegou a mais de 100 instituições de ensino municipais. Alcançou cerca de 30 mil pessoas.

Confira a lista dos selecionados:

CURTAS NACIONAIS

1. A árvore de alfajor (foto, de Marcela Soares, animação, SC, 2021, 9’)

2. A ilha da magia: a jornada da Rosa com Zé Perri (de Janaina Trasel Martins, ficção, SC, 2024, 18’30”)

3. A menina e a árvore (de Ara de Andrade Martins, animação, MS, 2023, 10’30”)

4. A tapioca da vovó (de Deleon Souto, ficção, PB, 2024, 4’30”)

5. Além das pipas (de Thiago Oliveira, ficção, SP, 2023, 6’)

6. Alma de graveto (de Marcos Faria, animação, SP, 2024, 9’)

7. Antonieta de Barros: brincadeiras, saberes e enredos literários (de Marcia Theodorico Mezzomo, documentário, SC, 2022, 14’)

8. As melhores (de Renata Mizrahi, ficção, RJ, 2023, 20’)

9. Caboclo manauara (de George Augusto, documentário, AM, 2023, 6’)

10. Cainã, o curta (de José Araripe Jr., animação, BA, 2023, 21’30”)

11. Cantigas do Meu Boizinho – Cavalinho e Cabrinha (de Bruno Pagani e Thiago de Melo, animação, SC, 2022, 4’)

12. Deusa menina (de Juane Vaillant, ficção, ES, 2024, 18’)

13. Dona Amélia (de André Luiz Feliciano, Aneska Celis, Fernanda Pagidis, Marcus Pinheiro e Yasmin Amaral, animação, PE, 2023, 3’)

14. Entre as estrelas (de Patricia Bolsoni, animação, SC, 2024, 3’30”)

15. Espectro (de Edilene de Souza Spitaletti dos Santos, documentário, SP, 2024, 20’)

16. Estela, a menina Maraguá (de Sofy Mazaro, animação, SP, 2023, 4’30”)

17. Eu sou assim, salabim! – Levi (de Ana Teixeira e Camila Santana, documentário, BA, 2024, 3’30’’)

18. Fala, vô! (de Felipe Risallah, animação, ES, 2023, 10’)

19. Felícia e os Super-resíduos do Bem (de Laly Cataguases, animação, MG, 2023, 12’)

20. Festa para duas (de Marina Polidoro Marques, ficção, MG, 2023, 14’)

21. Foco (de Samuel Alves, animação, SP, 2024, 2’30”)

22. Fora da caixa (de Giovana Padovani Rosa, ficção, MG, 2023, 17’)

23. Imole Ina (de Ingrid Vivian Gonçalves de Souza, ficção, SC, 2024, 21’)

24. Juzé (de Raquel Garcia, animação, CE, 2023, 11”)

25. Lagrimar (de Paula Vanina, animação, RN, 2024, 14’)

26. Lótus (de Sara Pinheiro e Larissa Moreira, animação, SC, 2023, 7’)

27. Malu e a máquina (de Ana Luiza Meneses, ficção, DF, 2023, 14’)

28. Manu sonha com onças (de Daniel Og, animação, RJ, 2023, 5’30”)

29. Maréu (de Nicole Schlegel, animação, RJ, 2023, 10’30”)

30. Marlon (de Ludmila Curi, documentário, RJ, 2022, 6’30”)

31. Mel e Pedrinho (de Carla Henze, animação, PR, 2023, 14’)

32. Memórias da infância (de Alunas e alunos EMEF Manuel Pereira Ramalho – Projeto de Animação/IMA, animação, MG/ES, 2023, 4’)

33. Menina espoleta e os super-heróis secretos (de Paula Lice, Pedro Perazzo e Tais Bichara, ficção, BA, 2024, 11’)

34. Mytikah explora – Charles Darwin (de Hygor Amorim e Recy Cazarotto, animação, SP, 2023, 4’)

35. Mytikah explora – Maria Sibylla Merian (de Hygor Amorim e Recy Cazarotto, animação, SP, 2023, 3’30”)

36. Ninhos em movimento: Linetchi, a menina curiosa que veio do Haiti (de Di Florentino, documentário, PR, 2023, 13’)

37. O chapéu do Zezéu (de Alunos da Escola municipal Monsenhor Walfredo Gurgel – Instituto Marlin Azul, animação, RN/ES, 2023, 5’)

38. O medo dos vivos (de Maia Silva, ficção, SC, 2024, 13′)

39. O menino monstro (de Guilherme Alvernaz, animação, SP, 2023, 9’30”)

40. O príncipe dos observadores: A aventura científica de Fritz Müller em Rancho Queimado (de Alan Stone Langdon, ficção, SC, 2022, 11’30”)

41. O tubarão martelo e os habitantes do fundo do mar (de Carlos Magalhães e Cláudio Fraga, animação, MG, 2024, 15’30”)|

42. Os heróis existem (de Arisson Tavares da Silva, animação, DF, 2023, 2’)

43. Os quase adultos (de Rafaella Buzzi, ficção, SP, 2024, 23’)

44. Pequeno dicionário de Erê (de Anderson Lima, documentário, MG, 2023, 10’)

45. PiOinc (de Alex Ribondi e Ricardo Makoto, animação, DF/GO, 2023, 17’)

46. Pororoca (de Fernanda Roque e Francis Frank, animação, MG, 2024, 6’)

47. Quem sabe? (de Milena Décourt, ficção, SP, 2023, 5’)

48. Re-Éksodos (de Julia Horta Paiva, ficção, BA, 2023, 16’)

49. Receita de vó (de Carlon Hardt, videoclipe, PR, 2024, 2’30”)

50. SACIS (de Bruno Bennec, ficção, MG, 2024, 24’)

51. São Sebastião – O santo prisioneiro do Contestado (de Rodrigo Humaitá Witte, animação, SC, 2023, 9’)

52. Só é feliz quem se arrisca (de Rodrigo Vulcano e Lucas Lima, animação, SP, 2023, 14’)

53. Só rezando (de Alunos da Escola Municipal Dionízia Batista da Silva – Instituto Marlin Azul, documentário, RN/ES, 2023, 14’30”)

54. Super-heróis (de Rafael de Andrade, ficção, DF, 2022, 12’30’’)

55. Tardes no Escarafuncha (de Fernando Ferreira Garróz, animação, SP, 2022, 12’)

56. Thiago e Isis e os segredos do Brasil – Mamulengo (de João Amorim, animação/documentário, DF, 2023, 13’30”)

57. Toin toin (de Clarice Cardell, animação, DF, 2024, 11’)

58. Vem cá meu boi, a Costa da Lagoa e seu Boi de Mamão (de Isabel Colucci Coelho, Melina de la Barrera Ayres e Nali Catarina Pedroso Nunes, documentário, SC, 2023, 19’)

59. Windows (de Sophia Bahia, animação, SC, 2022, 7’)

CURTAS INTERNACIONAIS

1. Baking with Boris (de Masa Avramovic, animação, França/Suíça/Croácia, 2023, 8’)

2. Dias de abundancia (de Aiko Alonso, ficção, México, 2023, 16’30”)

3. En el mar (de Alfred Robinson, animação, Colômbia, 2024, 7’)

4. Forever seven (de Antje Heyn e Alexander Isert, animação, Alemanha, 2024, 9’30”)

5. HeadMister (de Alina Trubacheva, animação, Rússia, 2023, 4’)

6. La bolsita de agua caliente (de Yuliana Brutti, animação, Argentina, 2023, 8’)

7. Lille tut – Mushroom magic (de Maria Mac Dalland, animação, Dinamarca, 2024, 7’)

8. Los cuentos de la Awicha (de Andrés Pío Cotrina Chávez, animação, Peru, 2023, 13’45”)

9. Pompon ours – The dream of the totem tree (de Matthieu Gaillard, animação, França, 2023, 21’30”)

10. Sparrows (de Remi Durin, animação, França/Bélgica, 2024, 11’30”)

11. Stratosphere (de Mahmood Pouyandeh, ficção, Irã, 2023, 12’)

12. The carp and the child (de Morgane Simon e Arnaud Demuynck, animação, França/Bélgica, 2024, 7’)

13. UPS! (de Galvão Bertazzi e Luís Canau, animação, Portugal, 2024, 11’)

14. What’s inside that crate? (de Bram Algoed, animação, Bélgica, 2023, 9’30”)

15. Witchfary (de Cedric Igodt e David Van De Weyer, animação, Bélgica/Bulgária, 2022, 15’)

LONGAS NACIONAIS

1. Abá e sua banda (de Humberto Avelar, animação, Brasil, RJ, 2024, 84’)

2. Antigas brincadeiras (de Cristian de Ciancio, documentário, Brasil, SC, 2023, 70’)

3. O sonho de Clarice (de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, animação, Brasil, DF, 2023, 83’)

4. Sete cores da Amazônia (de Ana Ligia Pimentel, ficção, Brasil, AM, 2022, 79’)

5. Uma carta para Papai Noel (de Gustavo Spolidoro, ficção, Brasil, RS, 2023, 100’)