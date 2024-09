A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis está com inscrições abertas para o Encontro Nacional do Cinema Infantil, que marca a abertura oficial da 23ª edição da mostra. Aberto ao público e gratuito, o Encontro será realizado dia 11 de outubro, a partir das 9h, no Cinema do CIC, e tem como tema “Formação, Produção, Distribuição e Mercado”.

Entre os convidados, o produtor Fabiano Gullane, que este ano lançará o filme “Arca de Noé”, a diretora Célia Catunda, criadora de séries de animação como “Peixonauta”, “Luna” e “Tarsilinha”, a gestora e educadora Patricia Barcellos, do MEC e do Conselho Superior de Cinema, a professora e pesquisadora Tatiana Costa, presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, Aline Belli, membro do comitê gestor do FSA, além da diretora Aleteia Selonk, da roteirista Gabriella Mancini e da produtora Carla Esmeralda. A mediação é da diretora da mostra, Luiza Lins.

Às 14h, será realizada a pré-estreia da série “Gente Verdadeira”, de Chico Faganello. A obra aborda diferentes infâncias indígenas que crescem em todo o Brasil e acompanha o cotidiano de meninas e meninos de comunidades remotas e outras urbanizadas, trazendo a reflexão sobre como estas infâncias podem inspirar as famílias atuais. A exibição será seguida de debate com Faganello, Vanessa Fe Há, indígena do povo Kaigang que também dirige a série, e com a professora e ativista Eliane Potiguara.

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis acontece de 11 a 19 de outubro e vai exibir mais de 80 filmes, além de promover shows, lançamentos de livros e oficinas de audiovisual. A programação é inteiramente gratuita e acontece presencialmente no Centro Integrado de Cultura (CIC), além de ocupar a cidade por meio de exibições em escolas e comunidades. E, para que crianças de todo o Brasil tenham acesso aos filmes, uma seleção de curtas ficará disponível de 12 a 31/10, no Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita, dedicada ao cinema brasileiro.

Consultoria de roteiro

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis também está com inscrições abertas para consultoria de roteiro com a roteirista especializada no público infantojuvenil, Gabriella Mancini, que já assinou trabalhos para produtoras como Globo Filmes, Conspiração Filmes, Gullane e Netflix. Na primeira semana de outubro serão anunciados 1 curta e 1 longa selecionados. As inscrições, abertas somente para moradores de Santa Catarina, podem ser feitas pelo site www.mostradecinemainfantil.com.br.

Uma iniciativa da Lume Produções Culturais, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é vencedora do Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Lei Paulo Gustavo e tem o patrocínio do Itaú e da Engie Energia, através da Lei Rouanet. Pioneira em valorizar o cinema produzido no país para o público infantil, acontece desde 2002 ininterruptamente na capital catarinense.