11º Festival de Finos Filmes traz mostra infantil com curadoria do Festival d’Annecy

Foto: “Um Violão ao Mar”, de Sophie Roze (França, Suíça)

Entre 28 de setembro e 1º de outubro, em São Paulo, o 11º Festival de Finos Filmes chega ao REAG Belas Artes, Cineclube Cortina, MIS – Museu da Imagem e do Som, CinUsp e FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), com sessões gratuitas e outras com renda revertida integralmente a instituições sociais.

A programação inclui filmes premiados em festivais nacionais e internacionais, acompanhados de debates com figuras de relevo da cultura, literatura, psicanálise e política, como Vera Iaconelli, Joca Reiners Terron, Luana Alves, Rebeca Mendes, Ayomi Domenica, Sanara Santos, Júlia Konrad, Amanda de Godoi, entre outros.

Neste ano, Fininhos, sessão infantil, terá a curadoria do Festival d’Annecy (França) – considerado o mais importante evento de animação do mundo –, que trará uma seleção de curtas-metragens que se destacaram na edição de 2024 do festival francês. Além da exibição, haverá atividade para crianças organizada pela ONG CoCriança.

A 11ª edição também traz uma sessão em parceria com o Clube Drama, plataforma de estudos para atores, desenvolvida pelo grupo de atores e atrizes Amanda de Godoi, Bruno Montaleone, Giovanna Grigio, João Côrtes, Julia Konrad e Polliana Aleixo. Durante o evento, Amanda de Godoi e Julia Konrad abordam a importância da comunidade artística na realização de projetos. Serão exibidos conteúdos exclusivos da plataforma, como conversas de atores sobre processos artísticos e informações sobre a indústria.

Os recursos arrecadados pela venda de ingressos – com valor máximo de R$ 20 – serão revertidos integralmente para instituições vinculadas a causas sociais, habitacionais, identitárias e/ou culturais. Dentre as organizações e/ou projetos estão Projeto Vivas, NETT (Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos) e CoCriança.

O 11º Festival de Finos Filmes é uma produção de Finos Filmes, com direção geral de Felipe Poroger. O evento tem o apoio do Festival d’Annecy, REAG Belas Artes, Cineclube Cortina, Cinusp – Universidade de São Paulo, FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado, MIS – Museu da Imagem e do Som e Clube Drama.

A programação completa do festival pode ser conferido em www.finosfilmes.com.br.

11º Festival de Finos Filmes

Data: 28 de setembro e 1º de outubro

Locais: Cineclube Cortina – R. Araújo, 62 – República / MIS – Museu da Imagem e do Som – Av. Europa, 158 – Jardim Europa / FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado – R. Alagoas, 903 – Higienópolis / REAG Belas Artes – R. da Consolação, 2423 – Consolação, em São Paulo/SP