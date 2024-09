Série protagonizada por Matheus Nachtergaele, “Chabadabadá”, estreia no Canal Brasil

Foto © Victor Jucá

“Chabadabadá”, série protagonizada por Matheus Nachtergaele, estreia no Canal Brasil no dia 27 de setembro, às 21h, em formato de maratona com seis episódios em sequência. Dirigida por Tuca Siqueira e Júlia Moraes e escrita por Anna Carolina Francisco, a produção se passa no Recife e conta a história do jornalista e cronista Quincas (Matheus Nachtergaele), que foi deixado pela sua mulher e se vê perdido. Enquanto tenta se recuperar, ele conhece Joana (Hermila Guedes), mas tem dificuldade de se permitir e encarar de frente suas emoções. Nesse processo de mudanças e descobertas, Quincas esbarra em histórias de amores e desamores que inspiram crônicas e despertam reflexões sobre a complexidade dos relacionamentos no mundo contemporâneo que forçam o protagonista a rever sua masculinidade.

A história é baseada em crônicas do livro homônimo do jornalista e escritor cearense Xico Sá e traz no elenco nomes como Hermila Guedes, Aura do Nascimento, Mário Sérgio Cabral, Maycon Douglas e Mohana Uchôa. Todos os episódios estarão disponíveis no Globoplay+Canais na data da estreia.

Na história, Quincas (Matheus Nachtergaele) é um homem de meia idade que divide seu tempo entre o trabalho, os amigos e termina todas as noites no bar. Nessa rotina sequenciada e sem rumo, o cronista não consegue falar sobre seus sentimentos e dar atenção à companheira Rita (Laís Vieira), que o abandona. Sem entender o que aconteceu e sem saber como lidar, ele procura desabafar com amigos e desconhecidos e começa a se interessar por outras mulheres, como Joana (Hermila Guedes), por quem se apaixona, mas não sabe gerenciar o sentimento.

Quincas também se depara com relacionamentos conturbados de pessoas ao seu redor. Essas vivências o inspiram a escrever crônicas que despertam reflexões sobre as complexidades das relações no mundo atual. Na série, seu personagem busca dialogar e questionar o espectador, em uma quebra da quarta parede, olhando com frequência para a câmera. Dessa forma, ele também revê seus próprios comportamentos e atitudes.

A série tem seis episódios, com duração de 30 minutos cada, e aborda diversas temáticas que envolvem relacionamentos. No primeiro episódio, Quincas sofre uma desilusão amorosa, é abandonado por sua companheira e passa os próximos dias entre bares e na internet. No segundo capítulo, ao conhecer a médica veterinária Joana, ele se debruça em sua história e tenta enxergar uma segunda chance para o amor. Mafê (Aura do Nascimento) também vira uma companhia fiel do protagonista em um chat online.

No terceiro episódio, Quincas tenta ajudar seu melhor amigo Leandro (Mário Sérgio Cabral), que está sendo traído pelo marido. As dificuldades do “empreendedor das ruas” Kléber (Maycon Douglas) também são tema de um dos episódios. Assim como a decepção de Laura (Mohana Uchôa), amiga de Joana, que tenta não desistir do amor. O sexto e último episódio traz uma reviravolta para Quincas e Joana.