Conheça os finalistas da Mostra Oficial do 2º Claro Festival Curta! Documentários

Depois de mais de um mês de votação popular, os cinco finalistas da Mostra Oficial do 2º Claro Festival Curta! Documentários em Artes e Humanidades foram definidos. Os 10 conteúdos, cinco de cada categoria, seguem agora para apreciação do júri de especialistas que decidirá o vencedor de cada área. O resultado será conhecido no dia 3 de agosto, em evento de encerramento do Festival Curta! no cinema Estação Net Gávea, com transmissão ao vivo pelo YouTube do canal. Serão distribuídos mais de R$ 100 mil e oferecidos deliveries pelos parceiros Quanta e Start Locadora.

Os jurados, na categoria artes, são a atriz Marieta Severo, a diretora do grupo Estação de Cinema Adriana S. Rattes, o crítico de cinema Inácio Araújo, o crítico de arte Paulo Sergio Duarte e a diretora Viviane Ferreira. Já na categoria humanidades, o corpo técnico é composto pelo psicanalista Christian Dunker, a jornalista e historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, a escritora Heloísa Teixeira e os jornalistas Eduardo Bueno e Maria Fernanda Rodrigues.

Ainda no dia 3 de agosto, serão anunciados os vencedores escolhidos pelo público das mostras Brasileiros e Internacional, o ganhador da Oficial decidido pelo voto popular e o ganhador do prêmio CurtaEdu.

Os conteúdos selecionados seguem disponíveis através do site www.festivalcurtadocs.org.br.

Confira a lista de finalistas da Mostra Oficial:

Categoria Artes

“Adriana Varejão – Entre Carnes e Mares”, de Andrucha Waddington e Pedro Buarque

“A Última Vanguarda” (foto), de Peu Lima

“Grupo Corpo Pela Música”, de Janaina Patrocinio e Armando Mendz

“Guignard: Mundo sem chão”, de Marcos Guttman

“Companhias do Teatro Brasileiro”, de Roberto Bomtempo

Categoria Humanidades

“A Persistência da Memória”, de Paola Vieira

“Incompatível com a vida”, de Eliza Capai

“Leopoldina – A Imperatriz do Brasil”, de Beca Furtado

“Caminhos dos Orixás”, de Betse de Paula

“Histórias da Gente Brasileira”, de Beca Furtado