Sesc São Paulo realiza a Mostra Paul Thomas Anderson

O cinema de Paul Thomas Anderson recebe uma homenagem especial no CineSesc. De 25 a 31 de julho, os nove longas dirigidos e escritos pelo diretor, e dois filmes que fazem parte de sua referência cinematográfica, importantes para sua formação e processo criativo, podem ser assistidos novamente na tela do cinema. Os filmes serão exibidos em cópias em DCP e 35mm. A mostra ainda disponibiliza para todo o Brasil, os premiados “Magnólia” (foto) e “Boogie Nights – Prazer sem Limites”, que entram no catálogo gratuito da plataforma Sesc Digital, e podem ser assistidos até 25 de janeiro de 2025.

Cineasta de uma geração que começou nos anos 1990, a do VHS e videolocadoras, Paul Thomas Anderson é reconhecido como diretor que extrai performances inesquecíveis de seus atores. Como a de Julianne Moore, em “Magnólia”, Joaquin Phoenix, em “O Mestre” e “Vício Inerente”, e Daniel Day-Lewis, por “Sangue Negro”, que lhe garantiu o Oscar. Os quatro títulos estarão em exibição no evento.

Outra característica do cinema de PTA, e que pode ser reconhecida em todos os filmes da programação, é “ter encontrado uma estética bem particular para vasculhar o drama humano, com personagens vivendo num mundo de prazer e dor, amor e raiva, êxtase e desilusão, luz e sombras: em suma, o espectador experimenta a catarse e a consciência”, como destacam os curadores da mostra, Paulo Santos Lima e Pedro Jorge.

E, para acompanhar e saber mais sobre o diretor e os filmes da mostra, um catálogo digital com textos analíticos (alguns deles de publicações como a Cahiers du Cinéma e Film Comment), além da filmografia da mostra comentada, estará disponível para ser baixado no site do Sesc.

Longas de Paul Thomas Anderson:

Jogada de Risco (Hard Eight), 1996, 102′

Boogie Nights – Prazer Sem Limites (Boogie Nights), 1997, 155′ 3)

Magnólia (Magnolia), 1999, 188′

Embriagado de Amor (Punch-Drunk Love), 2002, 95′

Sangue Negro (There Will Be Blood), 2007, 158′

O Mestre (The Master), 2012, 138′

Vício Inerente (Inherent Vice), 2014, 148′

Trama Fantasma (Phantom Thread), 2017, 130′

Licorice Pizza (Licorice Pizza), 2021, 133

Filmes-referência:

De Olhos Bem Fechados (Eyes Wide Shut), Stanley Kubrick, 1999

O Tesouro de Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre), John Huston, 1948, 126′

A programação completa da mostra pode ser conferida em sescsp.org.br/cinesesc.

Mostra Paul Thomas Anderson

Data: 25 a 31 de julho

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075, São Paulo/SP

Ingressos: segunda a quinta – R$24,00 (inteira) / R$12,00 (meia) / R$8,00 (credencial Sesc) | sexta a domingo – R$30,00 (inteira) / R$15,00 (meia) / R$10,00 (credencial Sesc)

Sesc Digital: sescsp.org.br/cinemaemcasa