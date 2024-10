“O Anel de Eva”, de Duflair Barradas, estreia no Canal Brasil

O longa-metragem “O Anel de Eva”, dirigido por Duflair Barradas, estreia no Canal Brasil no próximo domingo, dia 20 de outubro, às 21h. O filme, que mistura drama e suspense, gira em torno de Eva Vogler (Suzana Pires). Após a morte do pai adotivo, ela é surpreendida ao receber um relicário com objetos incomuns ligados à sua infância: um anel com brasão nazista, em que está inscrito “Eva, 1945”, e fotos que aparentam ser de sua mãe biológica. A partir disso, Eva começa a busca pela história de sua família.

Durante a investigação de Eva Vogler, todas as pistas a conduzem para a Fazenda Alpendre, no estado onde vive o alemão Martin Hirsch (Odilon Wagner). Na ficção, o local foi palco da eugenia nazista, programa criado durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que defendia a supremacia da raça branca.

“O Anel de Eva” foi rodado em Cuiabá e no município de Cáceres, em Mato Grosso, e marca a estreia do diretor Duflair Barradas no cinema.