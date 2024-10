Film&Arts estreia a série “Mais Presença de Villa-Lobos”

Um dos maiores nomes da música nacional, Heitor Villa-Lobos incorporou a brasilidade às composições clássicas tradicionais. Inspirado pelas modas de viola, choros e outros estilos populares, o violoncelista criou um som moderno e modernista que revolucionou a arte brasileira. Esses são os temas explorados em “Mais Presença de Villa-Lobos”, série documental coproduzida com a Visom Digital, que estreia neste domingo, 20 de outubro, às 19h, no Film&Arts.

A obra é baseada na pesquisa do professor e violoncelista Hugo Vargas Pilger, que comanda os episódios ao lado da pianista Lúcia Barrenechea. Em um bate-papo descontraído, os dois artistas comentam a trajetória de Villa-Lobos, reimaginando o ambiente cultural no qual ele esteve inserido por boa parte da vida: as viagens pelo interior, a visita à Amazônia e o encontro com grandes nomes da música clássica internacional.

Ao longo dos sete episódios, mais detalhes são revelados sobre como o artista utilizou essa influência para tornar-se um músico “exótico”, diferenciando as suas composições dos já conhecidos arranjos europeus. Em uma época em que a identidade nacional começava a ganhar forma, Villa-Lobos incluiu os elementos populares à arte erudita e, nas palavras de Tom Jobim, “inventou o Brasil”.

Os episódios trazem encenações de algumas das mais de 1.000 peças compostas por Villa-Lobos, como as Bachianas Brasileiras e O Canto do Cisne Negro. E acenam também aos colaboradores que o acompanharam ao longo de sua carreira artística, caso dos pianistas Vieira Brandão e Alceo Bocchino.

“Mais Presença de Villa Lobos” é uma coprodução da Visom Digital e AMC Networks América Latina para o Film&Arts, produzida por Carlos de Andrade e dirigida por Liloye Boubli.

O Film&Arts exibe, semanalmente, dois episódios inéditos de “Mais Presença de Villa-Lobos”. A emissora está disponível para assinantes NET Claro, nos canais 148 (SD) e 648 (HD).