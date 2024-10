PortaCurtas distribui R$ 84 mil em receitas entre 592 curtas nacionais

O PortaCurtas, o primeiro e maior streaming de curtas-metragens do Brasil, começou a monetização do acervo na Claro tv+ em março de 2024. De março a agosto deste ano, a plataforma distribuiu cerca de R$ 84 mil em receitas líquidas para curtas-metragistas e produtoras. Entre elas, estão a Dona Rosa Filmes, a Cavideo Produções, a Caliban e a Tambellini Filmes.

Entre os curtas-metragens que mais se destacaram estão “Uma Flor” (foto), adaptação do conto homônimo de Clarice Lispector; “Quinta das Janelas”, suspense estrelado por Bárbara Paz e Rodrigo Simas; “O Vestido Dourado”, filme sobre um garoto que sonha em vencer um concurso em uma boate interpretando Maria Bethânia; “O Eixo do Homem”, que aborda a relação entre o homem e o dinheiro; e “A Sauna”, curta-metragem sobre um triângulo amoroso, com Bruce Gomlevsky no elenco.

De Fernanda Montenegro e Antônio Fagundes a Matheus Nachtergaele e Lázaro Ramos, o maior catálogo de curtas brasileiros conta com centenas de filmes estrelados por atores já conhecidos do grande público. O PortaCurtas também representa a cena contemporânea do curta-metragem nacional, por meio de parcerias com os principais festivais de cinema do Brasil.

Nos próximos meses, o catálogo do PortaCurtas na Claro tv+ alcançará a marca de mais de 900 filmes disponíveis para exibição.