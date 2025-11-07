Curta! reúne produções que debatem os grandes desafios da agenda ambiental global

Começa na próxima segunda-feira, 10/11, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30. A 30ª edição do encontro, sediada em Belém, no Pará, segue até o dia 21 de novembro. Para aquecer o debate sobre temas urgentes, durante todo o mês, o CurtaOn – Clube de Documentários disponibiliza a coleção COP30 em Destaque, com 34 produções sobre meio ambiente, crise climática e personalidades que simbolizam a luta pela proteção ambiental. Já o Curta! exibe no domingo, 9, três filmes entre 18h30 e 20h que ajudam a refletir sobre essas questões.

Os três documentários do canal estão programados em sequência no dia 9. Às 18h30, “Cidades Possíveis: Agenda 2030”, de Eduardo Goldenstein, contextualiza os pressupostos para a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, com apresentação da situação atual e estratégias. O episódio faz parte da série que conta com 13 documentários de 26 minutos. Às 19h é a vez de “Pesticidas – O Pesadelo Brasileiro”, de Stenka Quillet, que mostra que os fabricantes de herbicidas e fungicidas encontraram um refúgio seguro para seus produtos recém-banidos: o Brasil. Fechando a programação, às 20h, será exibido “A Mãe de Todas as Lutas”, de Susanna Lira, a partir das vivências de Shirley Krenak e Maria Zelzuita. A obra faz uma reflexão sobre memória, território e resistência feminina: “Que tipo de adubo você quer ser para a Mãe Terra?”.

Na pasta especial do CurtaOn estão séries como “Cidades Possíveis”, de Eduardo Goldestein. Com episódios que debatem temas como saneamento, energias renováveis e consumo responsável, a produção apresenta casos exemplares de práticas que abrem novas possibilidades para o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. E a série “Juntos”, de Letícia Marques, que registra ações coletivas voltadas para alimentação, meio ambiente, recursos hídricos, bioarquitetura, saneamento e educação, em prol de uma vida em sintonia com o ambiente.

A coleção é composta por documentários que celebram grandes brasileiros defensores da natureza, como Chico Mendes, Ailton Krenak e Davi Kopenawa. Em “Chico Mendes: Um Povo da Floresta”, Edilson Martins apresenta a luta de Chico Mendes e seus companheiros contra a depredação da Amazônia. O documentário “Watoriki: Conversa com Davi Kopenawa”, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, é um testemunho do pensamento e biografia de um dos mais importantes líderes indígenas do Brasil, o xamã Davi Kopenawa Yanomami, com depoimentos e registros inéditos. Já o filme “Ailton Krenak – O Sonho da Pedra”, de Marco Altberg, traz a trajetória do líder indígena descendente da etnia Krenak, embaixador das culturas dos povos originários brasileiros.

Entre os filmes, novos estudos que colocam o homem sob novas perspectivas são debatidos em “Arqueologias Amazônicas: Memórias de Chiribiquete”, de Juan Jose Lozano, que acompanha o trabalho de arqueólogos, antropólogos e ambientalistas que estudam as pinturas misteriosas encontradas nas paredes do Parque Nacional Chiribiquete, na Colômbia.

“Amazônia 10 milhões” (Série: Arqueologias, em Busca dos Primeiros Brasileiros); “Agenda 2030” (Série: Cidades Possíveis), “Habitação Digna” (Série: Cidades Possíveis), “Água Potável e Saneamento” (Série: Cidades Possíveis), “Vida na Água, Vida na Terra” (Série: Cidades Possíveis), “Consumo e Produção Responsável” (Série: Cidades Possíveis); “Fome Zero” (Série: Cidades Possíveis); “Energia” (Série Cidades Possíveis) “Indústria e Inovação” (Série: Cidades Possíveis), “Resiliência e Mudança Climática” (Série: Cidades Possíveis), “Mobilidade Sustentável” (Série: Cidades Possíveis); “Sintropia na Floresta” (Série: Juntos), “Agricultura Orgânica” (Série: Juntos), “Preservando Nascentes” (Série: Juntos), “Terra Ancestral” (Série: Juntos), “Permacultores” (Série: Juntos), “Bioconstruindo” (Série: Juntos), “Agrofloresta” (Série: Juntos), “Cuidar da Terra” (Série: Juntos), “Hortas Urbanas” (Série: Juntos), “Plantando nas Escolas” (Série: Juntos), “Saneamento Ecológico” (Série: Juntos); “Amyr Klink – Mar sem Fim”; “Mamirauá, Piripkura”, “Ailton Krenak – O Sonho da Pedra”; “Chico Mendes – Um Povo da Floresta”; “Amazônia Eterna”; “Pesticidas – O Pesadelo Brasileiro”; “Watoriki – Conversa com Davi Kopenawa”; “Arqueologias Amazônicas: Memórias de Chiribiquete”; “A História do Greenpeace”.

O CurtaOn – Clube de Documentários é o streaming do Curta!, disponível no Prime Video Channels – da Amazon -, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br).