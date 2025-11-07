“Paloma”, de Marcelo Gomes, estreia no Canal Brasil

Nesta segunda-feira, dia 10/11, às 23h, estreia no Canal Brasil o filme “Paloma”. Com direção do pernambucano Marcelo Gomes (“Retrato de um Certo Oriente”), o longa foi o grande vencedor do Festival do Rio, em 2022. O drama foi consagrado como o Melhor Longa da mostra competitiva da Première Brasil e também levou o troféu de Melhor Atriz para Kika Sena, primeira atriz trans a vencer o Redentor, e o Prêmio Félix, concedido a obras com temática LGBTQIA+.

Inspirado em uma história real, “Paloma” nasceu de uma notícia de jornal que chamou a atenção do diretor. A narrativa acompanha Paloma (Kika Sena), uma mulher agricultora, negra, nordestina, analfabeta e transexual que tem apenas um sonho na vida: se casar na igreja com seu namorado, com direito a tudo que uma noiva tem direito: vestido, véu e grinalda. Ela e o namorado vivem juntos e criam a filha de sete anos. Mas, quando o padre local recusa o pedido, Paloma decide enfrentar o preconceito e o conservadorismo para seguir em busca do sonho.

O longa também foi reconhecido em festivais internacionais. Conquistou o Silver Q-Hugo no Festival Internacional de Cinema de Chicago, em 2022, foi premiado como Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Hanói e como Melhor Filme e venceu o Prêmio do Público no Festival de Huelva – Cine Iberoamericano, em 2022. O longa de Gomes também conquistou o troféu de Melhor Roteiro Adaptado no 28º Prêmio Guarani, em 2023.