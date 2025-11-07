Festival Beta, do curso de Cinema e Audiovisual da ESPM Rio, reúne oficinas, exibições e premiação

De 10 a 14 de novembro, o curso de Cinema e Audiovisual da ESPM Rio, referência em marketing e inovação para negócios, realiza a 6ª edição do Festival Beta, festival de cinema universitário produzido pelos estudantes, que promove o encontro entre realizadores de diferentes instituições de ensino e celebra o fazer cinematográfico independente. O evento, que também comemora os 10 anos do curso de Cinema e Audiovisual da instituição, acontece no campus ESPM Glória Villa-Aymoré e no cinema Estação Botafogo, com programação que inclui oficinas, exibições e cerimônia de premiação.

Nesta edição, mais de 200 filmes foram inscritos, vindos de diversos estados e instituições brasileiras. Entre as atividades confirmadas, está uma oficina com Leonardo Lacca, preparador de elenco de “O Agente Secreto”, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. Também serão oferecidas oficinas com a assistente de direção Renata Schiavini, sobre princípios e práticas da assistência de direção, e com o professor Anderson Carvalho e a egressa da ESPM Nicole Mattos, dedicada à prática de dublagem.

As exibições das mostras competitiva e não competitiva acontecem das 14h às 23h30, na sala 3, do Estação NET Botafogo. A cerimônia de premiação será realizada na sexta-feira, com tapete vermelho às 18h, cerimônia às 19h30 e encerramento oficial às 22h30.

A participação é gratuita e aberta ao público, com vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas conforme a atividade de interesse, diretamente no Linktree do VI Festival Beta: https://linktr.ee/FestivalBeta.