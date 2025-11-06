Museu do Ipiranga realiza sessão do filme “Todos os Mortos” seguida de bate-papo

Foto © Hélène Louvart

O Museu do Ipiranga realiza, em 8 de novembro, a segunda edição do Cinema no Museu, com a exibição do filme “Todos os Mortos” (2020). A sessão será seguida de um bate-papo com um dos diretores, Caetano Gotardo, o músico e etnomusicólogo Salloma Salomão, responsável pela trilha sonora, e David Ribeiro, docente do museu e mediador do debate. Inaugurado em abril deste ano, o Cinema no Museu utiliza o cinema como ferramenta de reflexão sobre a história e a sociedade brasileira, ampliando o diálogo com o público e estimulando novas leituras sobre o passado.

O filme desta edição, que conta com nomes como Thomas Aquino, Teca Pereira, Gilda Nomacce e Alaíde Costa no elenco, foi lançado no Festival de Berlim de 2020. A obra apresenta as tensões entre duas famílias — uma branca e rica, outra formada por ex-escravizados — e convida o espectador a refletir sobre as marcas da escravidão e o processo de transformação social no Brasil, com ênfase no contexto histórico da cidade de São Paulo.

A sessão tem entrada gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria do museu a partir de duas horas antes do início da exibição. A atividade contará com recursos de acessibilidade disponíveis conforme demanda. O Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, 100, no Ipiranga, em São Paulo.