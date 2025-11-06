Estão abertas as inscrições para o Prêmio ABC 2026
Estão abertas as inscrições para o Prêmio ABC que completa, no ano que vem, 26 edições. A entrega dos prêmios será realizada na Cinemateca Brasileira, como todos os anos, em 16 de maio, e finaliza a Semana ABC, uma robusta programação de debates, workshops e encontros de técnicos e profissionais da área, realizada nos dias anteriores à premiação.
O Prêmio e a Semana ABC foram lançados e são conduzidos pela ABC – Associação Brasileira de Cinematografia, fundada em 2000, que reúne profissionais da cinematografia brasileira e tem como seu objetivo central incentivar a troca de informações para democratizar e multiplicar o aperfeiçoamento técnico e artístico. Hoje são mais de 500 associados(as).
Os trabalhos inscritos passam por uma curadoria feita por comissões escolhidas pela organização do Prêmio ABC 2026; dessa etapa, ficam selecionados cinco trabalhos que seguem então para votação pelos(as) sócios(as). Ou seja, a votação para todas as categorias é feita pelos sócios, com exceção do Filme Estudantil (votado pela diretoria da ABC).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site https://abcine.org.br, até 13 de janeiro de 2026. A divulgação dos trabalhos selecionados de todas as categorias será feita no dia 5 de abril. Entre 1 e 10 de maio acontecerá a votação pelos(as) sócios(as) e o anúncio dos premiados será no dia 16, na Cinemateca Brasileira.
As 17 categorias são:
- Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção
- Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção
- Melhor Figurino Longa-Metragem Ficção
- Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção
- Melhor Som Longa-Metragem Ficção
- Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário
- Melhor Montagem Longa-Metragem Documentário
- Melhor Som Longa-Metragem Documentário
- Melhor Direção de Fotografia Série de TV Ficção
- Melhor Direção de Fotografia Série de TV Não Ficção
- Melhor Direção de Arte Série de TV
- Melhor Som Série de TV
- Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem
- Melhor Direção de Fotografia Videoclipe
- Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário
- Melhor Direção de Arte Filme Publicitário
- Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil
As categorias que não atingirem o mínimo de 20 trabalhos inscritos serão automaticamente desconsideradas. Em todas as categorias, é obrigatório o envio do link (do Vimeo, Youtube ou Google Drive) para visualização do trabalho na íntegra. O formato do upload deve ser no mínimo Full HD. O link pode ser incluído na ficha de inscrição ou enviado no e-mail de confirmação da inscrição (até 16/01/2025).
Não há necessidade do profissional ser associado/a da ABC, porém será cobrada uma taxa de R$120,00 por cada trabalho inscrito (não sócio/a). Trabalhos inscritos no Prêmio ABC de anos anteriores não serão aceitos. A ABC se reserva no direito de recusar a inscrição de trabalhos que não apresentem os requisitos mínimos de qualidade técnica.
Os cinco trabalhos selecionados em cada categoria deverão disponibilizar dois minutos (no mínimo) da obra para a montagem de apresentação dos finalistas para projeção na cerimônia de premiação (em 16/05/26).
As inscrições que não atenderem a os requisitos dentro do prazo estarão automaticamente canceladas. Caberá a cada participante proceder a sua inscrição, enviar o link da íntegra do trabalho inscrito e enviar materiais complementares, caso seja requisitado pela organização do Prêmio ABC. Dúvidas podem ser enviadas ao e-mail premioabc2026@gmail.com.