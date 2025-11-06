Estão abertas as inscrições para o Prêmio ABC 2026

Estão abertas as inscrições para o Prêmio ABC que completa, no ano que vem, 26 edições. A entrega dos prêmios será realizada na Cinemateca Brasileira, como todos os anos, em 16 de maio, e finaliza a Semana ABC, uma robusta programação de debates, workshops e encontros de técnicos e profissionais da área, realizada nos dias anteriores à premiação.

O Prêmio e a Semana ABC foram lançados e são conduzidos pela ABC – Associação Brasileira de Cinematografia, fundada em 2000, que reúne profissionais da cinematografia brasileira e tem como seu objetivo central incentivar a troca de informações para democratizar e multiplicar o aperfeiçoamento técnico e artístico. Hoje são mais de 500 associados(as).

Os trabalhos inscritos passam por uma curadoria feita por comissões escolhidas pela organização do Prêmio ABC 2026; dessa etapa, ficam selecionados cinco trabalhos que seguem então para votação pelos(as) sócios(as). Ou seja, a votação para todas as categorias é feita pelos sócios, com exceção do Filme Estudantil (votado pela diretoria da ABC).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site https://abcine.org.br, até 13 de janeiro de 2026. A divulgação dos trabalhos selecionados de todas as categorias será feita no dia 5 de abril. Entre 1 e 10 de maio acontecerá a votação pelos(as) sócios(as) e o anúncio dos premiados será no dia 16, na Cinemateca Brasileira.

As 17 categorias são:

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção Melhor Figurino Longa-Metragem Ficção Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção Melhor Som Longa-Metragem Ficção Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário Melhor Montagem Longa-Metragem Documentário Melhor Som Longa-Metragem Documentário Melhor Direção de Fotografia Série de TV Ficção Melhor Direção de Fotografia Série de TV Não Ficção Melhor Direção de Arte Série de TV Melhor Som Série de TV Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem Melhor Direção de Fotografia Videoclipe Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário Melhor Direção de Arte Filme Publicitário Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil

As categorias que não atingirem o mínimo de 20 trabalhos inscritos serão automaticamente desconsideradas. Em todas as categorias, é obrigatório o envio do link (do Vimeo, Youtube ou Google Drive) para visualização do trabalho na íntegra. O formato do upload deve ser no mínimo Full HD. O link pode ser incluído na ficha de inscrição ou enviado no e-mail de confirmação da inscrição (até 16/01/2025).

Não há necessidade do profissional ser associado/a da ABC, porém será cobrada uma taxa de R$120,00 por cada trabalho inscrito (não sócio/a). Trabalhos inscritos no Prêmio ABC de anos anteriores não serão aceitos. A ABC se reserva no direito de recusar a inscrição de trabalhos que não apresentem os requisitos mínimos de qualidade técnica.

Os cinco trabalhos selecionados em cada categoria deverão disponibilizar dois minutos (no mínimo) da obra para a montagem de apresentação dos finalistas para projeção na cerimônia de premiação (em 16/05/26).

As inscrições que não atenderem a os requisitos dentro do prazo estarão automaticamente canceladas. Caberá a cada participante proceder a sua inscrição, enviar o link da íntegra do trabalho inscrito e enviar materiais complementares, caso seja requisitado pela organização do Prêmio ABC. Dúvidas podem ser enviadas ao e-mail premioabc2026@gmail.com.