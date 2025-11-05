Abertas as inscrições para o primeiro festival mundial de cinema com inteligência artificial no Brasil

Estão abertas as inscrições para a mostra competitiva do primeiro festival mundial de filmes produzidos com inteligência artificial no Brasil, o World AI Film Festival (WAIFF). A versão brasileira do evento acontecerá nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026, na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), em São Paulo, e faz parte de uma rede global de festivais dedicados à IA que estão sendo lançados, simultaneamente, neste último trimestre em países como França, Japão, Coreia e China.

Podem participar filmes publicitários, videoclipes, curtas e longas de ficção e não ficção e outros que tenham utilizado, pelo menos, três ferramentas generativas de IA, sendo no mínimo uma dedicada à geração de imagens. Trabalhos híbridos — que combinem filmagens de ação ao vivo com processos gerados por IA — também são elegíveis. Cada inscrição deve demonstrar um uso significativo e criativo de IA para ser considerada pelo comitê de seleção, e os selecionados serão exibidos ao público durante o festival.

Um júri formado por profissionais do mercado será responsável pelas premiações. As inscrições para a mostra competitiva estarão abertas até 15 de janeiro, através do site worldaifilmfestival.com/waiff-sao-paulo-pt-2.

As categorias da competição são:

Curta metragem – Filmes de curta duração separados entre seis categorias: Animação, Ação, Emoção, Fantasia, Documentário e Filme Jovem.

Longa-metragem – Será considerado um longa qualquer de filme com duração superior a 25 minutos.

Micro-série de mídia social (formato vertical) – Conteúdos criados para mídias sociais, ficção e não ficção.

Publicidade – Comerciais de 15 a 60 segundos para um produto ou serviço imaginário.

Coup de Cœur – Melhor do Festival – Esta distinção é concedida a uma obra que transcende fronteiras, inspirando o público com sua originalidade e profundidade humana — mesmo quando moldada pela inteligência artificial.

Serão concedidos prêmios especiais para o Melhor Filme de IA de diretor(a) com menos de 25 anos, entre todas as categorias do festival, e elegível somente para diretores com menos de 25 anos até a data da inscrição. E para o Melhor Filme de IA de diretora mulher, entre todas as categorias.