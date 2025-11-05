“O Jardim de Maria”, estrelado por uma matriarca Guarani, integra a seleção oficial do DOC NYC

Foto © Leonardo Maestrelli

A cultura Guarani vai representar o Brasil no maior festival de documentários dos Estados Unidos. Longa de estreia da diretora Jade Rainho, “O Jardim de Maria” integra a seleção oficial do DOC NYC, o mais importante evento do gênero no país, que acontece em novembro. Produzido pela Andara Filmes, em parceria com a Cadju Filmes e a Surreal Hotel Arts, o documentário acompanha uma matriarca indígena que “replanta” uma aldeia Guarani às margens da maior cidade do Brasil.

O cenário dessa história é a Terra Indígena do Jaraguá, em São Paulo, uma das últimas áreas de Mata Atlântica preservadas na região metropolitana. Conhecido por abrigar o Parque Estadual do Jaraguá e o Pico do Jaraguá, ponto mais alto da cidade, o local é também território de sete aldeias indígenas. É ali que Maria, protagonista do filme, se afirma como liderança destemida e respeitada, figura central na luta pela demarcação das terras Guarani.

Com olhar sensível para registrar costumes, espiritualidade e modos de vida, Jade Rainho retrata a batalha de Maria e sua família para recuperar o que antes foi uma área de esgoto — e transformá-la, mais uma vez, em aldeia.

“O Jardim de Maria” será exibido na seção Big Blue do DOC NYC 2025, dedicada a filmes que exploram temas ligados à natureza. A sessão acontece no dia 15 de novembro, seguida por uma conversa com a diretora Jade Rainho e a produtora Julia Bock.

A distribuição do filme no Brasil será feita pela Descoloniza Filmes.