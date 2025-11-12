Terminam as filmagens de “Corações Naufragados”, de Caco Souza

Foto © Michele Becker

No dia 6 de novembro, aconteceu o último dia de filmagens do drama histórico “Corações Naufragados”, produção da WG Produções, com direção de Caco Souza (“Atena”, “O Faixa Preta” e “Solteira Quase Surtando”) e com Cacilda de Jesus (“Memórias de um Agosto Sangrento” e “Velho Chico, a Alma do Povo Xokó”) à frente do roteiro e da produção executiva.

Contando um episódio pouco explorado da memória nacional: os ataques do submarino alemão U-507 à costa sergipana, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o filme foi rodado em importantes locais históricos de Sergipe.

Em São Cristóvão, as filmagens aconteceram no Convento São Francisco, um dos conjuntos arquitetônicos mais relevantes da cidade, construído entre os séculos XVII e XVIII. O local reúne a igreja, o convento e a ordem terceira, onde hoje funciona o Museu de Arte Sacra.

Na capital do estado, Aracaju, as gravações ocorreram no Palácio Carvalho Neto, sede do Arquivo Público de Sergipe — guardião da memória do Estado há mais de um século —, e no Palácio-Museu Olímpio Campos, edifício que serviu como sede do governo sergipano até 1995 e que, posteriormente, foi transformado em museu. Outro ponto que também serviu de cenário foi o Terminal Marítimo Inácio Barbosa, da VLI Logística, na Barra dos Coqueiros, e as gravações foram finalizadas na cidade de Estância, na Praia do Saco, local que recebeu os náufragos em 1942.

No elenco, nomes da TV brasileira como Olivia Torres (do vencedor do Oscar “Ainda Estou Aqui” e da novela “Totalmente Demais”), William Nascimento (da série “Anderson Spider Silva”), Dalton Vigh (das novelas “O Clone”, “Fina Estampa” e “O Profeta”), Daniel de Oliveira (“Aos teus Olhos”, “Cazuza: O Tempo Não Pára” e das novelas “Cabocla” e “Passione”), Wagner Santisteban (“Desapega!”, “A Grande Família: O Filme” e das novelas “Sete Pecados” e “Sandy & Junior”), Mina Nercessian (“Solteira quase Surtando”), Leonardo Medeiros (“Kardec: A História por Trás do Nome”, “O Tempo e o Vento” e “O Cheiro do Ralo”), Gabi Britto (“A Divina Farsa”), Domingos Antônio (“João, O Maestro”) e Anne Samara (apresentadora do programa de TV “Giro Sergipe”), que se encontraram em Sergipe para rodar o filme durante pouco mais de um mês. Além deles, o filme conta ainda com elenco sergipano com mais de 40 atores da região.

Ambientada entre o Rio de Janeiro e Sergipe, a trama acompanha Lucinda Camargo (Olivia Torres), jovem jornalista que ousa revelar sua identidade após escrever sob pseudônimo masculino, e o Capitão Francisco da Silva (William Nascimento), oficial sergipano da Marinha e líder clandestino antinazista. Entre o amor e a resistência, o casal enfrenta a repressão política e a tragédia da guerra que ceifou a vida de mais de 600 civis brasileiros.

A produção, realizada com recursos captados pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/BRDE), tem estreia nos cinemas brasileiros prevista para meados de 2026.