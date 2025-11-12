Documentário “Lar” retrata o cotidiano de três famílias LGBTIAPN+

O documentário “Lar”, dirigido por Leandro Wenceslau, estreia nesta quinta-feira, 13 de novembro, nos cinemas de Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e Vitória, com distribuição da Embaúba Filmes. A obra propõe um mergulho sensível nas novas formas de amar, cuidar e construir família. A partir do olhar dos filhos e filhas de três famílias LGBTIAPN+, o filme revela o cotidiano desses lares diversos, seus desafios, alegrias e a força transformadora do afeto.

Mais do que retratar momentos de harmonia, “Lar” aborda também as complexidades vividas por essas famílias, desde questões legais de reconhecimento parental até situações de discriminação no ambiente escolar. Entre afetos e conflitos, o documentário reafirma o amor e o respeito mútuo como pilares capazes de transformar e sustentar vínculos familiares.

Em paralelo às histórias retratadas, Wenceslau entrelaça sua própria jornada de autodescoberta, revisitando lembranças de infância e sua busca por um lugar no mundo. O resultado é um retrato íntimo e profundamente humano, que amplia o conceito contemporâneo de lar e pertencimento.