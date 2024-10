Cineasta e artista Ana Costa Ribeiro estreia nos cinemas o documentário “Termodielétrico”

“Termodielétrico”, documentário dirigido pela cineasta e artista Ana Costa Ribeiro, estreia nesta quinta-feira, 10 de outubro. Entre as praças confirmadas, estão Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e São Paulo. A classificação indicativa do filme é de 10 anos.

A obra é uma experiência visual poética e intimista que chega aos cinemas brasileiros com distribuição da Embaúba Filmes. O filme explora a vida e a obra do físico Joaquim da Costa Ribeiro, avô da diretora, descobridor do fenômeno termodielétrico – processo que revela a geração de correntes elétricas associadas à mudança de estado físico de certos materiais.

Neste ensaio visual, Ana Costa Ribeiro mistura imagens de arquivo público e pessoal, ultrapassando os limites da biografia científica, para abordar temas universais como pertencimento, memória e perda.

O longa, que teve sua première mundial no IDFA, na Holanda, na Envision Competition (mostra dedicada a filmes com experimentação de linguagem), e já passou por festivais como Festival do Rio e Mostra de São Paulo, é o primeiro de Ana como diretora. Cineasta, escritora e montadora, Ana já dirigiu curtas, como “Arpoador”, e séries documentais, como “Educação e Sociedade no Brasil”. Além disso, ela também já realizou duas exposições individuais.

A estrutura narrativa de “Termodielétrico” desafia o espectador a ir além do literal, através da montagem que justapõe cenas de arquivo a gravações inéditas e imagens atuais das paisagens brasileiras. A narração em off da diretora, presente ao longo de toda a obra, é outro elemento essencial para a construção desse ensaio.

Além de sua profundidade pessoal e estética, “Termodielétrico” também levanta questões políticas sobre o papel da ciência na sociedade contemporânea, refletindo sobre o atual cenário de desvalorização da ciência no Brasil.