Longa celebra legado de Luiz Melodia

Autor de versos profundos na sua informalidade, a obra de Luiz Melodia está intimamente ligada à poesia da década de 1970, algo que o novo documentário da diretora Alessandra Dorgan, “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, explora muito bem. Com distribuição da Embaúba Filmes, o longa chega aos cinemas em 16 de janeiro, esmiuçando não só seu legado na cena musical da época, como sua importância para a cultura brasileira como o artista consciente, questionador e único que foi.

Combinando mais de 30 músicas aos depoimentos do cantor, o documentário recria cenas das suas composições, que explicitam como o bairro Estácio, no Rio de Janeiro, foi seminal para seu trabalho como músico.

Amigo de grandes escritores brasileiros, como Manoel de Barros e Waly Salomão, quem primeiro o apresentou para Gal Costa, Luiz Melodia transparece sua conexão com a poesia dos seus contemporâneos desde seu primeiro álbum, Pérola Negra (1973).

Não à toa, as composições do Poeta do Estácio têm um papel central na narrativa de “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, um documentário conduzido em primeira pessoa, a partir de entrevistas e materiais de arquivo inéditos do músico. Desta maneira, a produção celebra e reconhece um dos artistas brasileiros mais relevantes do século XX, na mesma medida em que o apresenta para as novas gerações, com o destaque e reverência que sempre mereceu.

Produzido pela BigBonsai, em coprodução com a Muk, o filme tem roteiro de Alessandra Dorgan, Joaquim Castro e Patrícia Palumbo, que assina também a direção musical do documentário.